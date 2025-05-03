五一黃金周｜落馬洲站今暢順　港鐵新增LMC網絡、加指示牌教掃碼

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／蓮塘口岸／香園圍】大批內地旅客趁「五一黃金周」長假期來港，昨日(2 日)在福田口岸落馬洲站時因人太多導致網絡繁忙，多人無法成功掃描QR code（二維碼）出閘。今日該站情況有所改善，有港鐵職員指站內加了網絡增幅器，並加開了一個數據熱點供乘客使用。



福田口岸落馬洲站擺放了不少指示牌，指示內地旅客如何取得二維碼出閘。(吳美松攝)

福田口岸落馬洲站，港鐵安排職員協助內地旅客如何掃碼出閘。(吳美松攝)

今日下午，仍有內地旅客經福田口岸落馬洲站來港，其中張小姐與朋友兩人下午2時左右過來旅遊，打算晚一點回廣西，亦考慮挑一個能避開人流高峰的時間回程。她們最後順利透過掃描QR code出閘。她說沒有留意昨天落馬洲站的情況；有朋友昨天來港，只說香港很多人。

張小姐（左）與朋友今日（3日）抵港，她們晚一點便會返回廣西，她對昨天落馬洲站擠滿人的情況不知悉。(吳美松攝)

福田口岸落馬洲站擺放了不少指示牌，指示內地旅客如何取得二維碼出閘。(吳美松攝)

港鐵職員助旅客如何取得二維碼出閘

記者問了數位內地旅客，他們都指沒有聽說或留意到昨天落馬洲站的「慘況」。現場至少有8名港鐵職員在場，主要協助內地旅客，並教他們如何取得出閘用的二維碼。

有職員指，今早該站已有不少內地旅客抵港，下午人流有所減少。至於昨日出現網絡繁忙的情況，他指港鐵已安裝了網絡增幅器，又新增了一個名為「LMC」（即落馬洲）的網絡熱點供方便旅客上網。

福田口岸落馬洲站今午（3日）2時左右人流暢順。(吳美松攝)

福田口岸落馬洲站擺放了不少指示牌，指示內地旅客如何取得二維碼出閘。(吳美松攝)

福田口岸落馬洲站今午（3日）2時左右人流暢順。(吳美松攝)