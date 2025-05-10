民安隊增2輛全地形車　可穿過狹窄空間和陡峭小路　助救援隊速到

民眾安全服務隊（民安隊）協助山嶺搜救及水災救援，為提升服務質素，近月引入多款新型車輛，當中包括兩輛全地形車 (ATV)，可以輕鬆穿過狹窄的空間和陡峭的小路，還可以穿越泥濘及水浸地形，使救援隊能夠迅速到達偏遠的山區和陡坡或不平坦的地形等難以到達的地區。



民安隊運輸中隊是確保隊員及裝備能順利抵達現場的關鍵力量。（民眾安全服務隊Facebook圖片）

「運輸中隊」為關鍵力量 24小時候命

民眾安全服務隊除了協助人群管理及提供青少年訓練活動，更山嶺搜救及水災救援。民安隊近日在社交媒體展示保隊員及裝備能順利抵達現場的關鍵力量——「運輸中隊」。他們24小時候命，協調各種車輛穿梭於各行動基地與不同執勤地點；緊急召喚時更分秒必爭，護送隊員火速抵達現場。

民安隊運輸中隊24小時候命，協調各種車輛穿梭於各行動基地與不同執勤地點。（民眾安全服務隊Facebook圖片）

民安隊：全地形車提高應對水災、颱風和山嶺搜救行動效率和安全性

民安隊表示，為提升服務質素，部門近月更引入多款新型車輛，以應對各種任務及複雜環境的需求，包括兩輛全地形車 (ATV)。民安隊指這對於在山區和洪水區的緊急行動至關重要，它將提高部隊在應對水災、颱風和山嶺搜救任務期間救援人員的行動效率和安全性。

民安隊指出，在大型車輛難以通行的情況下，全地形車可以輕鬆穿過狹窄的空間和陡峭的小路，並使救援隊能夠迅速有效地到達求助者身邊；全地形車還可以穿越泥濘及水浸地形。其越野能力，可使救援隊能夠迅速到達偏遠的山區和陡坡，或不平坦的地形等難以到達的地區。

全地形車可以輕鬆穿過狹窄的空間和陡峭的小路，並使救援隊能夠迅速有效地到達求助者身邊。（民眾安全服務隊Facebook圖片）

民安隊近日在社交媒體展示保隊員及裝備能順利抵達現場的關鍵力量——「運輸中隊」



兩架「全天候四驅車」成山嶺搜救及水災救援神器

民安隊山嶺搜救中隊負責搜索及搶救被困山嶺地區的人士，其中兩架「全天候四驅車」裝載各種基本而必須的搜救工具。

其中一輛四驅車專為山嶺搜救任務而設，它裝載繩索、頭盔、安全帶、登山扣、電動絞盤、急救包和自動體外心臟去顫器(AED)等器材，隨時準備應對突發情況。民安隊形容為「山嶺搜救的最佳夥伴」。

民安隊其中一輛四驅車專為山嶺搜救任務而設，它裝載著繩索、頭盔、安全帶、登山扣、電動絞盤、急救包和自動體外心臟去顫器(AED)等器材。（民眾安全服務隊Facebook圖片）

而另一輛四驅車則專為水災拯救任務而設，它同樣裝載各種基本而必須的水災拯救工具，包括繩索、頭盔、助浮衣、救生衣、滑輪、登山扣、救生浮標(牛脷)、急救包和自動體外心臟去顫器(AED)等器材，隨時準備應對突發情況。。民安隊形容為「水災拯救任務的最佳夥伴」。