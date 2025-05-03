五一黃金周｜尖沙咀逼爆內地客　天星小輪擠擁　觀光巴人龍逾百米

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／尖沙咀/天星碼頭/ 城巴觀光】五一黃金周踏入第三日，尖沙咀人流逼爆，包括星光大道、天星小輪，觀光城巴更出現過百米排隊人龍。在星光大道觀光的內地旅客表示，特地到此打卡明星手印，亦有乘搭天星小輪的旅客表示，渡輪上的「風景很好，落日好好看。」不過部分旅客認為香港酒店價格較貴，選擇到深圳住宿。



五一黃金周踏入第三日，尖沙咀人流逼爆，星光大道極度墟冚。（廖雁雄攝）

五一黃金周踏入第三日，尖沙咀人流逼爆。（廖雁雄攝）

五一黃金周踏入第三日，尖沙咀彌敦道人頭湧湧。（廖雁雄攝）

五一黃金周踏入第三日，尖沙咀人流逼爆，星光大道極度墟冚。（廖雁雄攝）

五一黃金周踏入第三日（3日），尖沙咀人流逼爆，包括星光大道、天星小輪，觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界，有職員舉牌顯示「截止輪候」，有旅客無法排隊。

大批內地旅客專程到星光大道打卡明星手印。（廖雁雄攝）

大批旅客在尖沙咀海旁拍攝維港景色。（廖雁雄攝）

來自江蘇的、到星光大道的旅客何小姐表示，這裡環境壯觀，有很多明星的打卡點。她打卡了楊千嬅的手印，並打算坐「落日飛車」觀光大巴，感受傍晚的風還有欣賞黃昏景色。她預計在留港兩天左右，目前花一千元人民幣，主要用於品嚐美食和交通費。她續指，沒有選擇香港酒店，因為節假日不太好訂位，價格亦較貴，計劃今晚遊玩至11時半後返回深圳住宿。

大批旅客在尖沙咀海旁拍攝維港景色。（廖雁雄攝）

上海旅客擬留港3至4天、沒預算消費額

大學四年級的、來自上海的旅客魏小姐，她指，星光大道現場實在多人，「確實人還挺多的，但是五一嘛，哪裡都人很多。」她續指，先前到油麻地遊玩，品嘗蝦子拌麵、河粉，認為味道不俗。她表示會在香港玩三、四天，沒有固定消費預算，並在北角酒店住宿，一晚大約港幣1,000元，認為價格合適。另外，她認為比較吸引的景點還有還有香港大學，希望有機會在那裡深造。

上海旅客魏小姐（左）表示會在香港玩三、四天，並在北角酒店住宿一晚。（洪芷菁攝)

武漢旅客選擇坐渡輪觀景看日落

來自武漢的原小姐乘搭天星小輪來到尖沙咀，打算在香港遊玩四天三夜。她表示渡輪上的「風景很好，落日好好看。」她續指，到中環體驗摩天輪，雖然排隊花費兩個小時，但認為值得，「坐了三圈，很久，還可以拍照。」

她表示，稍後去尖沙咀逛街吃飯。如不含酒店、車票，旅程消費預算大約四、五千元。她選擇在深圳酒店住宿，因香港酒店較貴，一間房間需八百元，空間特別小，而深圳只需三百元。

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

尖沙咀彌敦道一帶人流擠擁。（廖雁雄攝）

天星郵輪碼頭附近有不少內地旅客排隊等候登船。（廖雁雄攝）

來自山東的旅客馬小姐，第一次來香港坐天星郵輪，感覺很好玩。她表示，整個五一假期都在香港度過，期間會去迪士尼樂園、中環和去旺角用膳，消費預算大約六、七千元，主要花在住宿和門票，而住宿大約每晚一千元。

尖沙咀天星碼頭有不少內地旅客排隊等候登船。（廖雁雄攝）

大批內地旅客在尖沙咀天星碼頭等候坐小輪遊覽維港。（廖雁雄攝）

大批內地旅客在尖沙咀天星碼頭等候坐小輪遊覽維港。（廖雁雄攝）

另外，舊油麻地警署亦是不少遊客必到的「打卡」點，今日依然旺場，人氣不減。

舊油麻地警署亦是不少遊客必到的「打卡」點。（廖雁雄攝）

舊油麻地警署亦是不少遊客必到的「打卡」點。（廖雁雄攝）