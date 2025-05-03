消委會總幹事黃鳳嫺離任　消息稱港府最快下周二公布繼任人選

消費者委員會去年12月21日發出招聘總幹事公告，已任職逾12年、現任消委會總幹事黃鳳嫺其後在新聞發布會回應去向時反問記者「你又覺得我真係會離任？」最新消息稱，港府最快下周二（6日）公布委任新的消委會總幹事，意味黃鳳嫺離任。對於總幹事安排，消委會回覆指，將適時公布。



消委會總幹事黃鳳嫺今年1月出席《選擇》月刊新聞發布會時，被問到消委會發出招聘總幹事公告是否意味將會離任時回應道：「你又覺得我真係會離任？」（資料圖片/盧翊銘攝）

有關總幹事繼任人安排 消委會：將適時公布

最新有消息指，黃鳳嫺下周二為最後上班日，而她當日已請假，即代表周五(2日)她已離任任職逾12年崗位，有關繼任人選，消委會回覆稱將適時公布。據知，政府最快下周二公布委任新的消委會總幹事。

消委會去年12月發招聘總幹事公告

黃鳳嫺今年1月出席《選擇》月刊新聞發布會時，被問到消委會發出招聘總幹事公告，是否意味將會離任。黃鳳嫺打趣回應道：「你又覺得我真係會離任？」她其後補充表示，消委會發出招聘是因為總幹事職位薪酬等級上調一級，需要舉行公開招聘：「若果再有新一步進展，到時再話俾大家聽，好無？」

根據消委會官網的招聘公告，新一份總幹事合約的年期為兩年半，薪酬對照公務員政務職系D4級「首長級乙一級政務官」，較現時屬D3「首長級乙級政務官」高一級，月薪最高272,745元，比現時高約3萬元。