消委會總幹事黃鳳嫺離任 消息稱港府最快下周二公布繼任人選
撰文：石國威
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消費者委員會去年12月21日發出招聘總幹事公告，已任職逾12年、現任消委會總幹事黃鳳嫺其後在新聞發布會回應去向時反問記者「你又覺得我真係會離任？」最新消息稱，港府最快下周二（6日）公布委任新的消委會總幹事，意味黃鳳嫺離任。對於總幹事安排，消委會回覆指，將適時公布。
有關總幹事繼任人安排 消委會：將適時公布
最新有消息指，黃鳳嫺下周二為最後上班日，而她當日已請假，即代表周五(2日)她已離任任職逾12年崗位，有關繼任人選，消委會回覆稱將適時公布。據知，政府最快下周二公布委任新的消委會總幹事。
消委會去年12月發招聘總幹事公告
黃鳳嫺今年1月出席《選擇》月刊新聞發布會時，被問到消委會發出招聘總幹事公告，是否意味將會離任。黃鳳嫺打趣回應道：「你又覺得我真係會離任？」她其後補充表示，消委會發出招聘是因為總幹事職位薪酬等級上調一級，需要舉行公開招聘：「若果再有新一步進展，到時再話俾大家聽，好無？」
根據消委會官網的招聘公告，新一份總幹事合約的年期為兩年半，薪酬對照公務員政務職系D4級「首長級乙一級政務官」，較現時屬D3「首長級乙級政務官」高一級，月薪最高272,745元，比現時高約3萬元。
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