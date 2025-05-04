調查揭弱勢兒童抑鬱、焦慮傾向較高　20%有網絡成癮達臨界點

社協今日（4日）公布一項有關弱勢兒童和青少年精神狀況的研究，結果顯他們的抑鬱傾向、焦慮傾向平均分數均高於對照組的非弱勢家庭。



另外，有接近兩成受訪弱勢兒童及青少年達網絡成癮的臨界水平，比對照組高約5%。



社協公布一項有關弱勢兒童和青少年精神狀況的研究，結果顯他們的抑鬱傾向、焦慮傾向平均分數均高於對照組家庭。（社協提供）

社協於去年委託中大社會工作學系進行為期12個月的研究，研究共收集到638個有效問卷，有530個屬弱勢家庭兒童及青少年、其餘為對照組家庭兒童及青少年。

問卷結果顯示，弱勢家庭兒童及青少年在生理健康、心理健康、情緒管理與表達的能力等多個範疇的平均得分均顯著低於對照組家庭兒童及青少年。其中，高中生的生理和精神狀況較差，並對自我能力的評價較低。另外，弱勢家庭兒童及青少年的抑鬱傾向、焦慮傾向平均分數均顯著高於對照組家庭兒童及青少年。

社協公布一項有關弱勢兒童和青少年精神狀況的研究，結果顯他們的抑鬱傾向、焦慮傾向平均分數均高於對照組家庭。（社協提供）

結果亦顯示，有接近兩成受訪弱勢兒童及青少年達網絡成癮的臨界水平，比對照組高約5%。

團隊建議加強弱勢家庭兒童及青少年的精神健康支援，包括在「三層支援模式」引入「弱勢家庭識別因子」，作為風險評估工具。團隊亦建議應成立「家庭精神健康外展服務隊」和「區本精神健康支援協作網絡」，並拓展擴展共創明「Teen」等跨界合作計劃。