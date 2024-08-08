水上樂園5大優惠｜海洋公園$193　WaterPark獨家加$1多1位人均$99

水上樂園推介｜提起水上樂園，大家或許只會想到長隆水上樂園，但其實香港都有不少水上樂園在炎炎夏日登場，為大家在暑假降降溫。今次《香港01》「好食玩飛」就為帶大家精選了5個香港水上樂園，有一間更低至人均$89就可玩足6小時！



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香港水上樂園5大推介【1】Skechers Summer WaterPark ── 60,000呎空間／美人魚體驗 限時加$1多一位人均$99

位於上水的Skechers Summer WaterPark佔地60,000呎，擁有2個超大型充氣泳池，單是主池就有10,000呎！泳池區有海豚滑梯、熊仔滑梯、水上搖搖板、浮床、香蕉船等多個水上遊玩設施，同場設有水上競技走廊，挑戰穿過走廊的障礙物到達終點，考驗大家的平衡力和膽量！

WaterPark今年還加入了多個體驗活動，淺水區可以體驗結合滑板與衝浪的沙板（Skimboard），透過助跑為動力，感受乘風破浪般的滑水快感。另有為小朋友而設的美人魚體驗，穿上魚尾化身成美人魚拍照打卡，學習在水中吹氣泡、擺動魚尾，體驗成為美人魚的樂趣。陸地區還有充氣競技場，小朋友可以玩充氣滑梯、彈床及波波池。

現有限量搶優惠價$198，加$1多一位！人均都只是$199！👉🏻立刻預訂

SKECHERS SUMMER WATERPARK｜夏日水上樂園門票（全日任玩）

星期一至五：

成人+小童（2位）：$268｜人均$134｜原價$596

成人（1位）：$328

小童（1位）：$268

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星期六至日及公眾假期：

全日門票限量優惠（2位）：$199｜人均$99｜原價$716

二人同行：$588｜人均$294｜原價$716

四人同行：$988｜人均$247｜原價$1,432

成人+小童（2位）：$298｜人均$149｜原價$656

成人（1位）：$358

小童（1位）：$298

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星期二、四夜晚場（18:00-23:00）

成人／小童（1位）：$100

＊12歲或以下為小童。

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開放時間：11:00-23:00

地址：上水石湖新村梧桐河旁



香港水上樂園5推介【2】攸潭美農樂營 ── 2,000多呎遊樂室／8米長水上滑梯／人均$89玩足6小時

位於元朗的攸潭美農樂營推出全新主題戶外樂園，提供多項戶外康樂設施，無論大人和小朋友都同樣啱玩！光是室內的小朋友遊樂室便有2,000多呎，除了小朋友放電必備的波波池外，還有動感平衡車、手搖船等刺激遊戲；戶外則有大水池、嬉水池、8米長的水上滑梯等，消暑一流！另外還有親子工作坊，家長可帶埋小朋友一同製甜品，場內有工作人員從旁教導，3-4歲的小朋友都整得到！保證有滿滿成功感！

攸潭美農樂營亦鄰近雞公嶺牛潭山及麒麟山，晚上可於戶外觀賞到一大片星星或在黃昏時可看到日落景色，絕對可以Chill住影相打卡，現有獨家優惠，低至51折！人均$89就可以玩足6小時！👉🏻立刻預訂

攸潭美農樂營｜農樂營繽紛夏水禮／室內外嬉戲區 — 6小時入埸套票

價錢（3位）：$268 | 人均$89.3｜原價$518

活動日期：即日起至2024年8月31日（星期三除外）

👉🏻立刻預訂 農樂營繽紛夏水禮／室內外嬉戲區 — 6小時入埸＋親子工作坊

成人+小童（2位）：$268｜人均$134｜原價$383

活動日期：即日起至2025年6月23日（星期三除外）

＊大小同價

👉🏻立刻預訂

開放時間：12:30-18:30

地址：元朗牛潭尾路DD104地段攸潭美村元朗攸潭美農樂營



香港水上樂園5大推介【3】觀塘海濱泡泡嘉年華 ── 瘋狂泡泡區／滑水道區／塗鴉區 人均$149.5

MESSY BUBBLE SUMMER 2024觀塘海濱泡泡嘉年華除了有泡泡池外，還會不停發放大量泡泡，讓小朋友在漫天紛飛的泡泡下盡情狂歡！活動亦設有立體塗鴉區、DIY盆栽區、鬼口水區 、滑水道區、充氣彈床區、瘋狂泡泡區、紙碎池區、鴨仔波波池區及小小水戰區等多個刺激的區域，可啟發小朋友的創意及想像力。

主辦方亦貼心地設置廁所、臨時更衣室、凍水水喉，讓大家可作基本沖洗。家長只需帶備衣服、泳衣、涼鞋、護目鏡、游泳鏡，就可與小朋友大玩特玩！現有獨家71折優惠！人均只需$149.5！👉🏻立刻預訂

觀塘海濱泡泡嘉年華｜親子套票

成人+小童（2位）：$299｜人均$149.5｜原價$420

額外加小童（1位）：$300

額外加成人（1位）：$100

優惠有效期：2024年8月25日

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開放時間：14:00-16:00

地址：觀塘海濱道126號發現號01-戶外活動空間1.1（九龍麵粉廠對面）



香港水上樂園5大推介【4】香港海洋公園水上樂園 ── 八彩天梯／急流旋渦／睇奧運直播 學生門票人均$193

相信香港人對海洋公園水上樂園已不陌生！作為香港首個及唯一一個全天候開放的臨海水上樂園，有五大主題區域，共超過20個室內及戶外玩樂設施任你玩！當中不得不提高達17米的「八彩天梯」，在滑水梯急速墜落，伴隨涼快的水花，非常有快感！仲有直徑2.7米的巨型滑水梯「急流旋渦」，最適合同朋友手牽手一同感受急彎旋轉的刺激感！

另外，水上樂園今年仲特別呈獻全新節目「奧運sun睇法」，等大家可以約埋家人和朋友一同在天海灣睇奧運直播之餘，仲有多項趣味運動等你挑戰，兼有多個打卡位給你瘋狂影相，盡情投入奧運氣氛！現時學生門票仲有2人同行優惠，人均$193！👉🏻立刻預訂

香港海洋公園水上樂園

成人（1位）：$420｜原價$598

小童（1位）：$270｜原價$418

學生（2位）：$386｜人均$193｜原價$1,794（8月31前適用）

奧運直播日期：2024年7月27日至8月11日

直播時間：16:00-19:00

＊2位學生必須一同入園，並須出示附帶相片之有效學生証或學生手冊。

優惠有效期：即日至2024年9月15日（休園日為星期二至星期四）

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開放時間：10:00–19:00

地址：香港仔海洋徑33號



香港水上樂園5大推介【5】The Pulse SKY BEACH ── 對海美景／多間人氣餐廳／人氣DJ駐場 買一送一

想在香港享受陽光、海灘及派對？淺水灣The Pulse SKY BEACH同時滿足你三個願望！除了有為炎炎夏日全新打造的對海靚景，給你盡情打卡外，還可以浸在舒適的日式木桶浴享受日光浴，一邊飽覽一望無際的海景美色，一邊飲酒Chill住放鬆！

派對還邀請了場內多間人氣餐廳，如淺水灣必訪的手工Pizza店Amalfitana和Artisan Pasta Bar Fratelli，精心準備精選飲品及其他餐飲優惠，只要加購Summer Escape DJ派對門券，還可參與有海外及本港人氣DJ駐場坐陣的濕身音樂派對，有歌聽有美食，仲有水玩！現時更有買一送一優惠！👉🏻立刻預訂

The Pulse SKY BEACH

"Let's Get Wet" Jacuzzi派對門券

星期三至五：

成人（1位）：$288

星期六至公眾假期：

成人（2位）：$498｜人均$249｜原價$996

＊適用於10/8、11/8、17/8、18/8、24/8、25/8、31/8

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Summer Escape DJ派對門券

星期六至公眾假期：$250

時段分為：11:00-13:30／14:30-17:00／18:00-20:30

＊參加者必須年滿18歲，並出示有效的身份證明文件。

優惠有效期：即日至2024年10月27日

👉🏻立刻預訂

開放時間：11:00-20:30

地址：香港淺水灣海灘道28號the pulse 海景天台空中花園



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