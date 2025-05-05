長洲太平清醮｜諷刺醫療加價阿「茂」整餅　小演員黑框眼鏡扮炳強

【長洲太平清醮／太平清醮／長洲／飄色／羅淑佩／盧寵茂／鄧炳強】長洲太平清醮今日（5日）舉行，今年會景巡遊有8個團體參與，共有約20台飄色登場。當中不乏諷刺時事的主題，例如有色芯扮演醫務衞生局局長盧寵茂，頭戴廚師帽並手持餅乾，寓意阿「茂」整餅，諷刺公營醫療收費加價。也有色芯戴上粗邊黑色框眼鏡，梳上保安局局長鄧炳強同款髮型，模仿得似模似樣。其他被扮演的政府官員包括文體旅局局長羅淑佩。



5月5日佛誕下午約2時，長洲行太平清醮飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，有飄色色芯扮演文體旅局局長羅淑佩。（梁鵬威攝）

新上任房屋局常任秘書長羅淑佩均有出席是次活動。（資料圖片／盧翊銘攝）

長洲太平清醮會景巡遊於下午約1時30分舉行，飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。今年有約20台飄色登場，大批市民及旅客提早登島，佔據巡遊路線沿途有利位置「打卡」。

長洲太平清醮｜飄色色芯復刻籃球波衫版「淑佩」

有飄色色芯身穿橙紅色的籃球波衫，留有過肩長髮，扮演文體旅局局長羅淑佩。翻查資料，羅淑佩在2023年新上任房屋局常任秘書長期間，曾出席房委會成立50周年的活動。當時她在「房委會盃」三人籃球挑戰賽中，身穿籃球波衫在場邊擔任啦啦隊。

有飄色色芯戴上粗邊黑色框眼鏡，梳上保安局局長鄧炳強同款髮型，模仿得似模似樣。（梁鵬威攝）

另有一名色芯騎上摩托車，戴上「黑超」眼鏡，疑似扮演紀律部隊。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮｜戴粗邊黑色框眼鏡梳好頭扮演「炳強」

新興街街坊會今屆派出4台飄色，其中以緬甸KK園區為主題的「逃出K嶇」。有飄色色芯戴上粗邊黑色框眼鏡，梳上保安局局長鄧炳強同款髮型，模仿得似模似樣。

「小炳強」表示，由於鄧炳強協助被誘騙至KK園的港人回港，因此今年決定扮演局長。他又指，雖然今日天氣炎熱，但不感到辛苦，反而十分開心。

飄色上放有香港特區護照及用道具手扣鎖住豬仔公仔，似是比喻「賣豬仔」。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮｜飄色上放有香港特區護照及「豬仔錢甖」

另有一名色芯騎上摩托車，戴上「黑超」眼鏡，亦作出敬禮手勢，相信是扮演紀律部隊。而飄色的顯眼位置放有香港特區護照及道具手扣鎖着豬仔公仔，似是暗示有港人被「賣豬仔」誘騙到當地從事金錢相關工作。

有飄色色芯扮演醫衞局局長盧寵茂。（梁鵬威攝）

隊伍中的紙牌印上「茂叔提提你，醫療又加價」。（香港01直播截圖）

長洲太平清醮｜「小寵茂」︰希望睇醫生唔好咁貴

另有飄色色芯扮演醫務衞生局局長盧寵茂，以「加瘋正茂」作為主題，諷刺公營醫療收費加價。「小寵茂」頭戴廚師帽，手持餅乾，寓意阿茂整餅，他又說︰「睇醫生愈嚟愈貴，希望可以唔好咁貴。」

隊伍中的紙牌印上「茂叔提提你，醫療又加價」，而「茂叔」的矛頭除了直指盧寵茂外，也似乎在暗喻財政司司長陳茂波。