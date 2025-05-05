長洲太平清醮｜新興街疑設收費區賣飄色「座位」 標價$100一位
撰文：林遠航 譚曉彤
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今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，不少人都入島觀看飄色巡遊及搶包山。有市民提早入長洲「霸靚位」﹐亦有人設「收費觀賞區」，在巡遊路線新興街旁擺放了數張椅子，並在椅上貼着「壹百圓」，疑似索價100元一位。不過，巡遊未開始前，一直未見有人坐下。
長洲太平清醮重頭戲之一的飄色巡遊將於下午一時半舉行，有8個團體參與，約20台飄色。隊伍由北社街出發，途經島上大街小巷，包括新興街、大興堤路、中學路、中興街等。
在巡遊開始前約半小時，在新興街11號地鋪前，有人設置了三張銀色椅子，每張的靠背上都貼了一張寫住「壹百圓」的A4紙，櫈板上則貼了「已訂」的白紙，估計是有人「預訂」了座位。不過，現場未見有人到場「入座」。
▼下午飄色巡遊情況▼
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