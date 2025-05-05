長洲太平清醮｜郭錦記排長龍料售2萬平安包　市民大手掃貨求平安

今日（5日）是長洲太平清醮，市民除了觀賞飄色巡遊和搶包山，亦專程到長洲買平安包，寓意「平平安安」。老字號「郭錦記餅店」門口排有20幾米長的輪候人龍，郭錦記的董事郭宇鈿指今日人流暢旺，預計即日可售出約20,000個平安包。



今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

郭錦記餅店董事郭宇鈿指，預計今日可售出約2萬個平安包。（楊凱力攝）

今早11時許，老字號「郭錦記餅店」外排有約50人。董事郭宇鈿指，今年零售市道不明朗，但早上店舖人流相當暢旺，形容生意「出乎預期」。他預計今年太平清醮前後將售出約60,000個平安包，今日應可售出約10,000至20,000個。

他指，今年為了吸客，特意製作了600個「一包兩餡」平安包，混合麻蓉和蓮蓉，限定於今日發售，早上已差不多售出了一半。

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

住在港島的徐小姐買了32個平安包，會帶回家跟家人分享，寓意平平安安。（楊凱力攝）

住在港島的徐小姐買了32個平安包，會帶回家跟家人分享，寓意「平平安安呀嘛！」她形容，每年太平清醮都會到長洲買些特色美食，包括長洲雞蛋仔等。

住在港島的鍾先生等候了20分鐘，買了12個平安包。他表示今日天氣悶熱，惟長洲氣氛熱鬧，加上買平安包可祈求平安，故「排幾耐都值得」。他稍後會觀看飄色巡遊，最期待見到有小朋友裝扮成哪吒，認為「好可愛、好緊貼潮流。」

趙先生指講購買10個平安包，希望「一年四季平平安安」。（周令知攝）

住在新界的趙先生打算購買10個平安包，「保佑一年四季平平安安！」他指今日最期待飄色巡遊，「啲細蚊仔企高高碌嚟碌去，好得意囉。」

Marie和Scott今日首嘗平安包，認為非常美味。（周令知攝）

來自美國、目前居於港島的Marie及Scott為觀看飄色巡遊及包山，今早特意入長洲並購買了3個平安包應節，認為非常美味。他們指，太平清醮作為長洲獨特文化，可吸引大量文化愛好者到香港觀光，他們未來或會再次來長洲觀賞。