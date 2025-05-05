長洲太平清醮｜郭錦記排長龍料售2萬平安包 市民大手掃貨求平安
撰文：賴卓盈
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今日（5日）是長洲太平清醮，市民除了觀賞飄色巡遊和搶包山，亦專程到長洲買平安包，寓意「平平安安」。老字號「郭錦記餅店」門口排有20幾米長的輪候人龍，郭錦記的董事郭宇鈿指今日人流暢旺，預計即日可售出約20,000個平安包。
今早11時許，老字號「郭錦記餅店」外排有約50人。董事郭宇鈿指，今年零售市道不明朗，但早上店舖人流相當暢旺，形容生意「出乎預期」。他預計今年太平清醮前後將售出約60,000個平安包，今日應可售出約10,000至20,000個。
他指，今年為了吸客，特意製作了600個「一包兩餡」平安包，混合麻蓉和蓮蓉，限定於今日發售，早上已差不多售出了一半。
住在港島的徐小姐買了32個平安包，會帶回家跟家人分享，寓意「平平安安呀嘛！」她形容，每年太平清醮都會到長洲買些特色美食，包括長洲雞蛋仔等。
住在港島的鍾先生等候了20分鐘，買了12個平安包。他表示今日天氣悶熱，惟長洲氣氛熱鬧，加上買平安包可祈求平安，故「排幾耐都值得」。他稍後會觀看飄色巡遊，最期待見到有小朋友裝扮成哪吒，認為「好可愛、好緊貼潮流。」
住在新界的趙先生打算購買10個平安包，「保佑一年四季平平安安！」他指今日最期待飄色巡遊，「啲細蚊仔企高高碌嚟碌去，好得意囉。」
來自美國、目前居於港島的Marie及Scott為觀看飄色巡遊及包山，今早特意入長洲並購買了3個平安包應節，認為非常美味。他們指，太平清醮作為長洲獨特文化，可吸引大量文化愛好者到香港觀光，他們未來或會再次來長洲觀賞。
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