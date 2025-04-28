香港直飛烏魯木齊啟航　陳美寶：全力提升與自由行城市航空運力

國泰航空今日（28日）起開辦香港至烏魯木齊直航航線，設商務及經濟客艙，逢星期一、四、六及日運作，即每周提供4對航班。運輸及物流局局長陳美寶重提中央去年批准擴大自由行城市至烏魯木齊等十個城市，指政府正全力推動提升香港與這些城市的航空運力，令香港航空業開拓更大市場。她說，過去兩年香港與多個民航夥伴擴展雙邊民航安排，客貨運運力上限提升至少60%，今年將拓展合作，目標至少10個民航夥伴加強聯繫。



國泰航空4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳美寶在Facebook表示，國泰航空首班香港至烏魯木齊的直航航班，不僅拉近香港與新疆的距離，亦為雙方在經濟、旅遊及文化交流方面打開新篇章。 她說當局與業界一直攜手為香港機場創出新高度，舉例三跑系統投入服務為航空業拓闊發展空間，為香港帶來更多機遇。

國泰航空4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線。（資料圖片）

陳美寶說，烏魯木齊作為歐亞大陸的重要樞紐 ，擁有強大的航空潛力，今年首兩個月烏魯木齊航空口岸的進出境航班量達1,700架次 ，貨運量更超過10,100噸 ，比去年同期大幅增長。隨着香港至烏魯木齊直航開辦，讓香港更緊密連接中亞、南亞及歐洲市場，進一步發揮香港作為「超級聯繫人」的作用。

運輸及物流局局長陳美寶。（盧翊銘攝）

陳美寶希望未來能有更多航班進一步促進全球交流，局方將繼續帶領業界，開拓新興市場及擴大航運、航空網絡，令航空業更具抗逆力。