長洲太平清醮｜深圳旅客組團帶親友看搶包山　過夜等早上派平安包

長洲太平清醮搶包山活動今日凌晨（6日）圓滿結束，長洲太平清醮值理會早上9時按傳統派發平安包。在開始前半小時，早已有逾30人在北帝廟對開運動場排隊。



而內地五一黃金周假期剛巧亦完結，仍有內地旅客專程請假來長洲感受傳統節慶氣氛。深圳旅客賈小姐表示，在電視新聞中留意到長洲太平清醮的活動，昨日帶孩子和朋友們共6人到長洲觀看搶包山比賽，於島上留宿一晚，至早上來領取免費平安包，祈求吉利。



長洲太平清醮搶包山活動今日凌晨（6日）完結，今早不少人排隊等候派平安包。（夏家朗攝）

長洲太平清醮搶包山活動今日凌晨（6日）完結，今早不少人排隊等候派平安包。（夏家朗攝）

長洲一年一度的飄色巡遊及搶包山比賽已圓滿結束，今早9時，長洲太平清醮值理會人員從3座中型包山摘下平安包，會在街上沿途向每人派發兩個，同時再派兩個新鮮平安包。在開始前半小時，早已有逾30人在北帝廟對開運動場排隊輪候。值理會主席翁志明表示，今年預計將派逾萬個平安包。

雖然內地黃金周假期已結束，仍有選擇錯峰出行的旅客，其中深圳旅客賈小姐便是為了平安包而來。她表示，昨日與親朋好友共6人「組團」來長洲看完搶包山比賽後，在島上留宿一晚，知悉今早會派平安包，於是前來領取，笑說「圖個平安吉利」。

從深圳來的賈小姐（右）表示，昨日與親朋好友共6人入島看完比賽後，在島內留宿一晚，今日特意早起等派包，冀圖個平安吉利。（夏家朗攝）

賈小姐的女兒急不及待吃包。（夏家朗攝）

她稱在深圳時常有電視節目報道有關長洲太平清醮的資訊，故趁五一黃金周入島觀看有關活動。今日並非內地假期，是學生假期後首個返學日，賈小姐表示為觀看搶包山比賽，特意為女兒請了一天假。

居住港島的阮先生特意今日搭早船入島等候派包，他表示距離上次獲取免費平安包已逾10年，今年輪候者少了很多。他稱會把平安包「拎返去食，一日食一個」。

長洲太平清醮值理會今早9時按傳統派發平安包，每人獲派四個包。（夏家朗攝）

長洲太平清醮值理會今早9時按傳統派發平安包，每人獲派四個包。（夏家朗攝）

另一位長洲居民陳先生表示，今次為首次親自等候派發平安包，約早上7時半已到運動場排隊。他稱過往需工作，無時間排隊，通常會拜託朋友拿取平安包。問及免費派發的平安包與普通平安包有何分別，他指「呢啲拜過神」，將會風乾後掛於門口，保佑家人平安。

長洲太平清醮值理會沿街按派發平安包。（夏家朗攝）