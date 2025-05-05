長洲太平清醮｜回流港人為購平安包首次入長洲：島上多人熱鬧

長洲今日（5日）舉行太平清醮，不少人湧到長洲觀看。島上平安包名店郭錦記及康蘭店外亦排起長龍，有排隊者稱排逾30分鐘才成功購買。有從英國回流的港人為購買平安包，特意今午約3時從中環搭船入島。他表示是次為其首次進入長洲，感到很熱鬧、很多人。



下午飄色巡遊完結後，約5時半開始，長洲碼頭輪候快船至中環碼頭的人龍打蛇餅。



今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

今早大量市民在「郭錦記」外排隊買平安包。（周令知攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，早上有大批市民及遊客抵達長洲。（周令知攝）

郭錦記：整個黃金周假期售逾6萬包

島內平安包名店郭錦記，今日老闆郭錦全及郭宇鈿父子檔迎接太平清醮人潮。郭錦全說：「今日天氣好，都多人嚟買包。」

郭宇鈿表示，因今年較常推廣，亦多了在超市擺貨售賣，整個黃金周假期共售出逾6萬個平安包，生意額比往年多約一至兩成。不過，他指出今日生意額與往年相若，大多是本地客購買。至於今年特別推出的雙餡包，則於早上約11點售罄。

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長洲小朋友：買平安包送給澳門親戚

郭錦記外有不少市民排隊，居住於長洲的鄭小朋友表示，等候逾30分鐘才成功買包。他稱購平安包是其家族的傳統，每年都會購買平安包，然後送給現時於澳門的親戚。

從英國回港的曾先生表示是次為首次到長洲，直言很熱鬧、很多人。他14歲時前往英國，5年前回港，今日因有朋友邀請他到長洲購買平安包，故特意3時搭船入島。他表示買完包便離開，不會留島觀看搶包山比賽。

從英國回港的曾先生表示，受朋友邀請，為購平安包首次到長洲，認為島內很熱鬧。（林子慰攝）

女兒任飄色旗手 父：今次特意帶女兒親身體驗

今日擔任飄色旗手的柔柔表示，是次為第二次於長洲遊玩，除了做旗手外，亦品嚐了不同美食，感到開心。柔柔父親馮先生則解釋，過往時常觀賞太平清醮的飄色遊行，認為飄色是香港的傳統文化，故今次特意帶女兒親身體驗。問及會否逗留至夜晚觀看搶包山決賽，他則笑笑說，明日要上班及送女兒上學，「會在電視機前觀看。」

下午5時半，長洲碼頭輪候快船至中環碼頭的人龍打蛇餅。（林子慰攝）

手信店：人均消費力疲弱 生意低預期

另一邊廂，專賣平安包掛飾手信店的店主楊先生表示，今日生意未如預期，比想像中差約一成。他指出，今日天氣不錯，有很多人入島及消費，惟港人及內地客消費力未如以前強勁。

楊舉例，以前人均購買約300至400元貨物，今日人均僅購買100至200元。不過，他表示今年特別推出的家姐細佬熊貓搶包山掛飾成功吸客，截至下午5點，已幾近售罄。

▼長洲太平清醮飄色巡遊下午情況▼



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▼長洲早上人流情況▼

