長洲太平清醮｜全紅嬋、包青天現身飄色巡遊　多台飄色均有哪吒

今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，重頭戲飄色巡遊下午在上長洲島上進行。有巡遊隊伍以今年香港有份承辦的全運會為主題，找來色芯扮演國家隊跳水代表、女子奧運金牌全紅嬋。



有多台飄色以內地大熱中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》為主題，䧳雄「哪吒」分別現身長洲。



長洲行太平清醮飄色巡遊下午舉行，多台飄色以內地大熱中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》為主題。（梁鵬威攝）

多台飄色以內地大熱中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》為主題，出現兩位哪吒揮手打招呼。（梁鵬威攝）

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（梁鵬威攝）

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮重頭戲飄色巡遊下午開始，隊伍一時半起出發，來回島上的大街小巷，今年共有8個團體參與，總共約20台飄色。

長洲太平清醮飄色題材一向反映民間熱話，有街坊會以東南亞詐騙營為題，找來色芯扮演保安局局長鄧炳強，亦有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映星斗市民對2元長者乘車優惠調整，以及公立醫院收費加價不滿。

5月5日佛誕下午約2時，長洲行太平清醮飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。（梁鵬威攝）

長洲行太平清醮飄色巡遊下午舉行。（梁鵬威攝）

新興街街坊會今年有四台飄色，主題各異，其中一台是「我們的全運會」。雖然香港未有承辦跳水項目，不過，飄色上則找來了5歲色芯扮演國家隊跳水代表、女子奧運金牌全紅嬋。「全紅嬋」手持栩栩如生的火矩，沿途不斷向圍觀市民揮手。

飄色隊負責人梁兆昌接受記者訪問時，為全紅嬋打氣，高喊「全紅嬋加油！」而「全紅嬋」則在飄色台上表示，不感到辛苦，又大讚「好好玩」，不願離開飄色台。

新興街街坊會其中一台飄色題為「我們的全運會」找來了5歲色芯扮演國家隊跳水代表、女子奧運金牌全紅嬋。（梁鵬威攝）

新興街街坊會的另一台飄色主題為「正義聯盟」，以電視台時事及娛樂資訊節目為主題，飄色台的上層共有兩名女色芯，一名是《東張西望》「女神」主持人，另一位則是手持天秤的古羅馬正義女神泰美斯（Themis）。至於下層則有一身全黑打扮、以清廉公正聞名於世的「包青天」。

新興街街坊會的另一台飄色主題為「正義聯盟」，共有兩名女色芯，一名是電視節目的「女神」主持人，另一位則是手持天秤的正義女神泰美斯（Themis）。（梁鵬威攝）

新興街街坊會的另一台飄色主題為「正義聯盟」，共有兩名女色芯，一名是電視節目的「女神」主持人，另一位則是手持天秤的正義女神泰美斯（Themis）。（梁鵬威攝）

新興街街坊會的另一台飄色主題為「正義聯盟」，有男色芯扮演宋代名官包青天。（梁鵬威攝）

扮演「包青天」的4歲男色芯向記者表示，感到天氣很熱，不過則誤會了包青天的身份，稱包青天的職責是「幫人」。而較早前，扮演「女神」主持人色芯的母親林太太向記者透露，其6歲女兒由於身高、體重已達色芯上限，近期女兒要多做運動及不要吃太飽以保持身型。

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（梁鵬威攝）

有飄色找來哪吒的父親牛魔王。（香港01直播截圖）

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（香港01直播截圖）

另外，北社街街坊會、海燕體育會、長洲惠海陸同鄉會都不約而同，以《哪吒2》為主題，分別找來色芯扮演哪吒。其中北社街街坊會的「哪吒」找來男色芯扮演，風火輪、混天綾、乾坤圈三樣法寶悉數出現。還有一個「彩蛋」，是「哪吒」口中的珍寶珠。

至於海燕體育會除了女「哪吒」之外，亦找來好朋友「孫悟空」以及父親「牛魔王」。四四歲半的「牛魔王」表示，不感覺到疲倦，又開心可以參加飄色。

▼長洲太平清醮飄色巡遊下午情況▼



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▼早上大批市民抵達長洲▼

