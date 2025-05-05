長洲太平清醮｜外國青年首任飄色持旗手：機會難逢　冀明年再參與

【長洲/太平清醮/太平清醮2025/搶包山/長洲船期】今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，重頭戲飄色巡遊下午在長洲島上進行。有在港工作的外國人獲邀為飄色隊伍擔任持旗手，大讚是絕佳的文化體驗，又形容是一生中難得的一次機會（once in a lifetime），明年若繼續在港，一定會再參與。



長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。（梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午約2時，長洲太平清醮飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。(梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊下午舉行。(梁鵬威攝）

長洲太平清醮重頭戲飄色巡遊由下午一時半開始，隊伍出發來回島上的大街小巷，今年共有8個團體參與，總共約20台飄色。其中長洲體育會的飄色隊伍，出現兩位非常亮眼的持旗手，原來是來自法國的Justin及來自美國的Hugo。

來自法國的Justin及來自美國的Hugo為長洲體育會飄色隊擔任持旗手。（香港01直播截圖）

Justin表示，他們現時在港工作，有同事是長洲居民，受對方所邀，因此今日到場參與。在烈日下，二人滿頭大汗，Hugo表示，雖然今日天氣的確炎熱，但認為仍是絕佳的文化體驗，又形容為「一生中難得的一次機會（Once in a lifetime），因此覺得十分值得，若明年仍在港，一定會再參與。

多台飄色以內地大熱中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》為主題，出現兩位哪吒揮手打招呼。（梁鵬威攝）

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（梁鵬威攝）

多台飄色皆以《哪吒2》為主題。（梁鵬威攝）

巡遊吸引不少市民圍觀，不少人不約而同表示，最喜歡以哪吒為主題的飄色。江祉逴與媽媽和妹妹在新興街觀賞飄色巡遊，他最喜歡踩着風火輪的哪吒飄色台，認為「好似，同套戲差唔多」。

本月從廣東搬入長洲的陳小姐今日首次看飄色巡遊，她認為飄色主題融入了運動員、政要、動畫角色等，非常多元化和有趣。她和子女最喜歡「哪吒」，覺得非常可愛生動。她認為今日長洲特別多人，氣氛相當熱鬧。雖然天氣炎熱，惟陳小姐和小朋友都十分投入，稱是「難得一遇的盛事，大家都很開心。」

5月5日佛誕下午約2時，長洲行太平清醮飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午約2時，長洲行太平清醮飄色巡遊隊伍抵達北帝街遊樂場。(梁鵬威攝）

首次觀看巡遊的張小姐亦認為今日氣氛熱鬧，她拿出彩帶，不時跟色芯小朋友加油打氣。她指最喜歡哪吒主題，因為最可愛有趣。

郭先生今年首次觀看飄色巡遊，認為氣氛相當熱鬧。他認為「加風正茂」隊伍最為出眾，因為說出很多港人反對公院加價的心聲，小演員亦十分可愛。此外，他指「逃出K嶇」以豬隻裝飾象徵「賣豬仔」亦十分有創意。