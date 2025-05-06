消委會總幹事黃鳳嫺今約滿離任、何應富暫任 下任招聘工作展開中
撰文：歐陽德浩
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消委會今日（6日）宣布，總幹事黃鳳嫺將於今日（6日）約滿後離任，並表揚她帶領消委會全面數碼化。消委會已展開下任總幹事的公開招聘工作，將適時公布遴選結果，該職位將由現任副總幹事何應富署任。
消委會︰黃鳳嫺近年帶領全面數碼化
消委會公布總幹事黃鳳嫺離任，職位由現任副總幹事何應富署任。消委會指，黃鳳嫺2012年加入消委會出任總幹事，一直致力履行消委會的法定職能，促進及保障消費者的權益。
消委會指，黃鳳嫺近年帶領消委會全面數碼化，讓消委會在數碼經濟時代能夠與時並進。國際層面方面，她出任國際消費者聯會董事會副主席，積極推動全球消費者保障活動。
主席陳錦榮：衷心感謝黃重大貢獻
消委會主席陳錦榮表示，黃鳳嫺多年來一直盡心盡力服務消委會及市民，建樹良多。在她的領導下，消委會持續推動保障消費者權益的工作，並以前瞻性態度處理當前複雜多變的消費環境。陳錦榮說：「我衷心感謝黃女士對消委會所作出的重大貢獻，並祝願她在日後的發展同樣成功。」
黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半 共出版149期《選擇》
黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，任內發布21份專項研究報告，共出版149期《選擇》月刊。她一直建議為預繳式消費強制設置冷靜期，惟直至今日離任仍未開展立法。
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