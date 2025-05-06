消委會總幹事黃鳳嫺上任逾12年　稱適當時候放下重任　將休息數月

消委會總幹事黃鳳嫺將於今日（6日）約滿後離任。她在消委會公布消息後回應指，過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份，又指隨着消委會50周年慶典結束，以及未來三年策略計劃準備就緒，認為是適當時候放下重任，在未來數月稍作休息，幫身心靈「充電」。



2025年5月6日，消委會總幹事黃鳳嫺約滿離任。（資料圖片／梁鵬威攝）

2025年5月6日，消委會總幹事黃鳳嫺約滿離任。（廖雁雄攝）

黃鳳嫺︰沉浸式經歷是寶貴的個人學習過程

黃鳳嫺表示，過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣份，在這段任期中與各持份者，特別是消委會的團隊緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰。

這段沉浸式的經歷不僅讓我為這項重要使命作出貢獻，同時也是一次寶貴的個人學習過程，讓我從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，使每一天都充滿意義和成就感。 消委會總幹事黃鳳嫺

2025年5月6日，消委會總幹事黃鳳嫺約滿離任。（資料圖片／黃舒慧攝）

黃鳳嫺將稍作「充電」再出發︰未來三年策略計劃也準備就緒

黃鳳嫺說，消委會在2024年迎來50周年慶典，是保障消費者權益的道路上意義非凡的里程碑，隨着這重要慶典完滿結束和未來三年策略計劃也準備就緒，是適當時候放下重任，在未來數月稍作休息，擁抱較從容的生活節奏和為生活增添新姿彩，幫身心靈「充電」。

黃鳳嫺感謝消委會同事及各持份者的信任和支持，期望與他們保持聯繫，又祝願消委會繼續發光發熱，貫徹50周年的主題精神「精明消費，燃亮經濟」。