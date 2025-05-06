姨丈往內地探親　涉兩度入房非禮姨甥女　辯方指事主大隻應能反抗

58歲港男涉嫌回內地探親時，在外母惠州的家非禮14歲智力有限的姨甥女，他返港後被捕，但他否認指控，案件今（6日）在區域法院開審。控方案情指被告曾兩度入女童房，並摸她的胸及私處，亦有吻她的嘴及乳房。辯方律師質疑女童「健康大隻」，應有能力推開身形偏瘦的被告，又指女童母曾向被告索3.6萬以銷案，女童稱她沒有參與。暫委法官蘇文隆裁定被告表證成立，案件明續。



被告Z.X.（58歲）被控兩項猥褻侵犯罪，指他指2023年9月17日，在中國廣東惠州某房子裏，兩度猥褻侵犯14歲女童X。

58歲被告Z.X.否認兩項非禮罪，在區域法院受審。(黃浩謙攝)

控方開案陳詞指，女童X於2009年在香港出生，被評估為智力有限，其後被診斷有抑鬱症。案發時X隨家人回內地探望外婆，案發地點為外婆一棟3層半高的樓房，X與母親、被告及表弟同住外婆家的3樓，被告與X睡不同房間。

指被告兩度入房非禮

X指案發當晚她獨自在房仰睡，被告入房並坐在她床側，並伸手入她的睡衣摸其胸部，又吻她的嘴，她嘗試反抗不果，之後被告再用手指接觸其私處約10多秒，隨後離開。

X指約2至5分鐘後，被告再入房並趴在她身上，先吻她的嘴，再伸入她的睡衣摸其胸，並揑及吻她一邊乳房，更咬她的乳頭，X嘗試推開被告的頭，被告最後離開。

X 隨即把事件告訴外婆。被告在2023年10月6日被捕，被告警誡下保持緘默。

X稱有推開被告但推不開

女童X被傳召作供，她稱被告第一次入房時，她有即時推開被告，但被告不肯放開，又稱兩人當時沒有對話，她有叫被告走開，但被告沒有反應，X續指：「佢整完我下面就走左，嘴同胸係同時，兩至五分鐘後再返嚟。」又指被告有用口觸碰其胸部及咬住「個胸圓形嗰個位」，她有即時推開被告的頭部反抗，但推不開。

被告曾致電大聲叫X不要說謊

X稱她有立即告知外婆，舅父看到她哭，向外婆查問後亦得知事件。X稱，當晚出發回港前，她去上廁所，發現內褲上有很多血，其後她留院檢查時，被告人曾致電她，很大聲地要求她不要講大話及要講真話。X指被告行為核突，覺得他「好變態」。

辯方質疑X為何未有大叫呼救

辯方盤問時卻指X事發時體型「健康大隻」，並非瘦削無力，質疑她為何未能推開被告。X指被告很大力，她推不開。辯方質疑X也可大聲呼救，X稱她有想過，但當時在3樓，不知道家中有沒有人。

知母曾向被告索3.6萬港元以銷案

X又稱，她不清楚母親與被告的關係，亦不知道他們是否有錢銀爭執，但知道母親曾就此事向被告索3.6萬港元以銷案，其母亦曾到警署想銷案但不成功，但她全程沒有參與。

辯方質疑X口供誇張

辯方中段陳詞指X的反抗力度與其身材不成正比，認為若X想反抗，她應有能力做到，又認為X的口供誇張，把只有1.7米的被告形容有1.8米高，辯方問她被告是否有非禮她時又稱不知道。蘇官取後裁定被告表證成立。

案件編號：DCCC305/2024