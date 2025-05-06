建造商會：今年工程量審慎樂觀　經濟差裝修工程減　流失2萬工人

建造商會表示政府建屋量迎來高峰，不過近年賣地反應遠遜預期，加上整體經濟影響，商會對今年工程量感到審慎樂觀，望3年後工程量增。其中，今年首季裝修工程大減，中小型承建商生意最差，裝修工人數目亦由去年11月的17萬人，跌至今年2月的15萬人。商會希望政府鼓勵市民及大廈業主立案法團簡單維修家居及大廈，例如維修鋁窗、修補外牆石屎等，令裝修工人有工開。



建造業輸入外勞方面，商會稱「唔係個個都OK」，小部份人不適應香港生活環境及監管制度。現時外勞是「跟項目走」，即完成一個工程項目便要返回內地，商會提出「跟公司走」，即承辦商聘用的外勞可在旗下多個項目工作，增加靈活性，亦能留住有香港工作經驗的外勞。



建造商會對今年工程量審慎樂觀。（資料圖片／蘇煒然攝）

建造商會觀望私人發展商對北部都會區片區開發項目反應。（資料圖片）

如賣地表現差 料3年後建造業情況不樂觀

建造商會由超過300間活躍參與承建工程的本地註冊承建商組成。新任會長與新任理事會成員今（6日）與傳媒聚餐，分享來年工作重點。

商會對今年香港總工程量審慎樂觀，認為雖然政府建屋量迎來高峰，但近年賣地情況不理想，加上經濟和樓市疲弱，都令建造業前景不明朗。隨着北部都會區片區開發等項目開展，私人發展商會否踴躍參與成為關鍵，商會又指賣地表現將在3年後的建造業情況反映，「如果今年賣地都麻麻地，3年後都唔樂觀」。

建造商會對今年工程量審慎樂觀。（資料圖片／何穎賢攝）

今年首季裝修工程大減 中小企首當其衝

商會指今年第一季中小企承辦商生意最差，原因是香港整體經濟不景氣、消費力疲弱，商戶未有裝修打算，另一方面二手樓成交淡靜，亦令裝修工程蛻減。商會未有統計裝修工程量，但引述數據指相關工人由去年11月的17萬人，下跌至今年2月的15萬人，部份人或因開工不足加上年紀大而暫時「退休」。

商會希望政府，例如是屋宇署多鼓勵業主在這個「淡季」維修家居及大廈，例如維修鋁窗、修補外牆石屎等，增加維修工程量。

申訴專員發現，屋宇署強制驗窗涵蓋的目標樓宇，僅及計劃內的37%。(資料圖片/羅國輝攝)

稱外勞「唔係個個都OK」 未必適應港式管理

政府2023年7月推出「建造業輸入勞工計劃」，配額上限1.2萬個，截至3月已批出8,371個。商會稱「唔係個個（外勞）都OK」，有小部份人不適應香港生活環境及工作態度，加上香港與內地工地標準及安全要求不一，外勞未必接受香港的管理方式。

整體而言，商會認為本地建築工人呈現倒三角形態，即年紀愈大、愈有經驗的工人愈多，年輕工人較少，變相年長工人陸續退休會青黃不接，有需要補充外勞，直言「愈多愈好」。

建造商會指本地建築年輕工人比例低，擔心會青黃不接。(資料圖片)

望放寬外勞「跟公司走」留人才

現時申請外勞配額以工程項目為單位，外勞通常留港6至8個月，在項目完成後便返回內地。商會表示：「工人嚟到頭幾個月熟悉咗香港，未夠一年就走好浪費。」

商會希望政府放寬外勞為「跟公司走」，即由承建商申請外勞配額，獲批外勞可以旗下多個地盤項目工作，增加彈性。