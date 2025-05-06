泥水工放工成身臭被女友飛　建造商會倡地盤增3設施吸血入行

建造商會表示，現時絕大部份工程項目的業主，未有在合約訂明總承辦商必須提供福利設施，商會未來一年會推動改善地盤環境，包括停用較骯髒及氣味難聞的化學廁所，改用沖水廁所、增加飲水機、淋浴設施等。商會透露曾經有泥水工遭女朋友嫌棄「放工成身臭」，多次被分手。



商會認為，一旦工作環境改善，工人生產力可以提高，間接降低建造成本，亦會增加女性及青年人入行的吸引力。



建造商會來年主力推動改善地盤環境。（蘇煒然攝）

建造商會認為一旦工作環境改善，工人生產力可以提高，間接降低建造成本。（資料圖片）

化學廁所環境狹窄，往往較骯髒及氣味難聞，工人較抗拒使用。(資料圖片)

大部份私人及政府地盤仍用化學廁所

建造商會由超過300間活躍參與承建工程的本地註冊承建商組成。新任會長與新任理事會成員今（6日）與傳媒聚餐，分享來年工作重點為改善地盤環境，提高工人福祉。

商會指大部份地盤，包括是發展局轄下地盤仍然使用化學廁所，利用化學物料吸收排泄物，往往較骯髒及氣味難聞，工人較抗拒使用，特別是女性。商會希望能改用貨櫃式的組裝合成沖水廁所。

香港建造商會望改善工作環境，例如部份地盤內設有有蓋用餐區。（香港建造商會提供）

缺乏飲水機、淋浴設施 難應對極端酷熱天氣

部份地盤缺乏水機、淋浴設施、風扇等，「曾經有個泥水佬俾個女朋友飛咗幾次，指佢一放工成身臭。」商會認為工地福利設施不足，在酷熱天氣下有機會導致工人中暑，另一方面亦無助吸引女性和年青人入行。

政府2023年推出工作暑熱警告。（政府新聞處）

增福利設施 留人及吸引新人入行

大部份地盤業主未有在合約訂明福利設施要求，總承辦商或分判商沒有誘因花錢提供相關設施。商會希望訂明由哪一公司提供設施，提高工人生產力，間接降低建造成本等。

你要啲工人幫你賣命、勤力啲，咁都要畀多啲設施沖下身啊，咁先可以留住班工人。 建造商會

商會指高空工作沒有佩戴適切安全裝備，是工業意外的主要成因之一。（資料圖片）

望建築公司提供適切裝備 推廣工地安全文化

商會指高空工作沒有佩戴適切安全裝備，是工業意外的主要成因之一。現時安全帶由幾公斤至約15公斤也有，如果建築公司只提供15公斤的安全帶，工人要爬高爬低時便會選擇不扣上，危害自身安全。商會希望建築公司提供適切安全裝備，推廣工地安全文化。