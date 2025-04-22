《香港01》中華文化學人計劃　非遺客家舞貔貅傳承人分享瑞獸蛻變

十頭威而不戾的客家貔貅，在上水河上鄉洪聖寶誕表演助慶。在古廟前，客家貔貅配合鑼鼓聲時而矯捷騰躍，時而靈巧翻滾，將「喜怒哀樂、動靜驚疑」八態演繹傳神。在三百多年古廟簷角下，手持長鏡頭的遊客與村民長老投入欣賞演出，快門聲混着喝彩聲穿透空氣中。



香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅，是香港僅餘少數的舞貔貅師傅之一，屬客家貔貅的傳承人。鍾師傅表示，傳統上客家舞貔貅是民間習俗，有著宗教意味甚至許多禁忌，但現時客家舞貔貅已是一項男女佳宜、有益身心兼具中華文化傳統的運動。



鍾浩聲師傅是香港僅餘少數的舞貔貅師傅之一，屬客家貔貅的傳承人。（黃浩謙攝）

河上鄉洪聖寶誕 四大瑞獸雲集表演助慶

貔貅與獅、麒麟、龍都是四大瑞獸，在節日、神誕、 婚嫁、慶典、開張等場合不時會見到舞龍、獅、麒麟與貔貅表演。洪聖寶誕於2014年已列入非物質文化遺產名錄，而每年農曆三月十二日是上水河上鄉洪聖寶誕的大日子，四大瑞獸當日雲集在洪聖古廟前進行一系列表演，更有香港碩果僅存的搶花炮活動。

客家舞貔貅易學難精 重以形寫神

四大瑞獸中，貔貅熱度不及龍、獅，一般較少機會可以見到。貔貅又分為客家貔貅與海陸豐貔貅，外形步法各有地區特色。鍾師傅指，與常見的醒獅「硬橋硬馬」不同，客家貔貅以靈動的跳躍翻滾動作見稱，是一項易學難精的技藝。「客家舞貔貅的難度在於以形寫神，因為它的頭套不如獅頭有眨眼開合嘴的機關，故要靠靈活的身段去表達喜怒哀樂、動靜驚疑八態」。

客家貔貅的頭套沒有眨眼開合嘴的機關，故要靠靈活的身段去表達喜怒哀樂、動靜驚疑八態。（黃浩謙攝）

民俗文化演變成非物質文化遺產

客家舞貔貅項目是客家族群的文化瑰寳，昔日一直有很多嚴苛規矩。鍾師傅舉例，開光後的面具不能進家門只能放武館，女性更是碰不得。

往昔客家舞貔貅技藝「只傳內不傳外」，沒有女性學徒，但這項民俗文化項目近年走進校園，成為男女佳宜運動。（黃浩謙攝）

這個中國傳統民俗文化的項目，經過長時間的洗禮與粹煉，近年不單走入校園，亦於2014年獲列入非物質文化遺產項目。只要是有心人，都可以學習這種集娛樂、喜慶、競技和健身多功能於一體的體育活動。

鍾師傅指，傳統客家貔貅按金、木、水、火、土分五色，例如紅主火象徵旺財，青屬木寓意生生不息。「以往紮作師傅會在客家貔貅臉上畫麻雀、天九圖案納福，現在已撇除這些元素，而且色彩斑爛多樣，神態較親民。」

創作新戲本陣法 傳承中創新

傳統客家舞貔貅表演是以故事性為主，如貔貅捉青猴賀壽故事等，要讓非遺「活」下去，鍾師傅認為可舉辦不同比賽，讓年青人發揮創意思維，創作更多新故事及編寫不同陣式，在傳承與創新之間，為客家舞貔貅寫下新篇章。

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