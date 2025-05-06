議員關注本港旅客承載力　12年無評估　羅淑佩：曾接待6000萬旅客

立法會經濟發展事務委員會今（6日）討論旅發局下年度工作計劃，有議員關注本港對接待旅客的承載力，指上次評估已是12年前，質疑是否需重新評估。



文體旅局局長羅淑佩指，2013年評估結果顯示香港有能力接待約6,000萬名旅客，而政府預計今年共有4,900萬名旅客，因此不擔心目前的承載力。



5月1日大批遊客在東壩坐在涼亭及路邊休息。(何頴賢攝)

5月1日大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

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羅淑佩：會跟團隊研究吸中東最高端的旅客

立法會選委會界議員周文港關注，政府會否以中東語言拍攝宣傳影片，向中東市場推廣香港。文體旅局局長羅淑佩指，中東最高端的旅客旅行的需求或與一般公眾有異，她會跟團隊繼續研究推廣策略。

羅淑佩（右）指中東最高端的旅客旅行的需求或與一般公眾有異，她會跟團隊繼續研究推廣策略。（資料圖片）

周文港問及如有類似美國網紅IShowSpeed等來港，政府會否主動提出合作、宣傳香港「我哋可唔可以設定一個故事畀佢，而唔係佢自己慢慢去搵，萬一發掘到一啲唔好嘅就大劑。」

旅發局總幹事程鼎一表示，會視乎活動性質尋找合適網紅宣傳香港。（資料圖片/夏家朗攝）

旅發局總幹事：上年共與各地超過600名網紅合作

旅發局總幹事程鼎一表示，會視乎活動性質尋找合適網紅宣傳香港。他指，上年共與各地超過600名網紅合作，而今年光是「超級3月」期間亦已跟約百名網紅合作。他續稱，部分網紅開出天價費用，政府會考量這些要求是否值得。

陸瀚民關注本港對接待旅客的承載力，指上次評估已是12年前，詢問是否需評估。（資料圖片/廖雁雄攝）

選委界陸瀚民則關注本港對接待旅客的承載力，指上次評估已是12年前，詢問是否需評估。羅淑佩指，12年前本港尚未有啟德體育園等經典，但當時已預計有能力接待約6,000萬名旅客。政府今年預計共有4,900萬名旅客，因此不擔心目前的承載力。