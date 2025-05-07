廉政公署展覽廳明重啟開幕　用新科技看貪污警司葛柏收賄數簿真本

廉政公署重新規劃的展覽廳將於明日（8日）開幕，主題為「香港反貪故事」，將向公眾開放，免費參觀。展館內將新及舊元素融合一起。舊的包括展示多宗大案，焦點為促成廉署在1974年成立的「葛柏案」，首度公開被定罪外籍總警司葛柏的三本收賄數簿中其中兩本，有50多年歷參觀者可以透過新科技，「揭閱」部份內頁資料。



廉政專員胡英明5月7日介紹貪污總警司葛柏的收賄數簿。（倪清江攝）

廉政公署重新規劃的展覽廳將於明日（8日）開幕，將向公眾免費開放。（倪清江攝）

展館內將新及舊元素融合一起。舊的包括展示多宗大案，焦點為促成廉署在1974年成立的「葛柏案」，首度公開被定罪外籍總警司葛柏的三本收賄數簿中其中兩本，有50多年歷參觀者可以透過新科技，「揭閱」部份內頁資料。

廉政公署首度公開被定罪外籍總警司葛柏的三本收賄數簿中其中兩本，有50多年歷參觀者可以透過新科技，「揭閱」部份內頁資料。（倪清江攝）

館內展品也融合內地高科技產品，如透明展示螢幕、沖咖啡機械臂、以及基於內地AI人工智能Deep Seek而構建的廉署AI「深博士」，灌入廉署自家資料。

廉政公署展覽廳明重啟開幕，館內展品也融合內地高科技產品，如沖咖啡機械臂。（倪清江攝）

舊展館在2007年啟用，以實體展品為主。廉政專員胡英明表示，這次新規劃用了四個月時間製作，花費500多萬元，電子內容可以定期更新。特首李家超出席啟動禮並參觀展覽，讚揚廉署人員多才多藝。

廉政公署重新規劃展覽廳將於明日（8日）開幕，焦點為促成廉署在1974年成立的「葛柏案」，首度公開被定罪外籍總警司葛柏的三本收賄數簿中其中兩本。（倪清江攝）

廉政公署重新規劃展覽廳將於明日（8日）開幕，焦點為促成廉署在1974年成立的「葛柏案」，首度公開被定罪外籍總警司葛柏的三本收賄數簿中其中兩本。（倪清江攝）