仁滙醫務疑結業｜消息：海關拘捕至少一人　包括一名姓朱董事

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台賬號停用，職員沒有回覆顧客查詢，亦未回應是否結業。逾千名顧客擔心無法接種餘下疫苗，要求仁滙退款。據悉海關拘捕至少一人，包括一名姓朱董事。



消委會今指至今接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴（黃浩謙攝）

翻查資料，仁滙醫務集團只有一位登記董事朱靄風，公司股東為一間英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司。仁滙醫務今年2月向滙豐銀行借貸，並以朱靄風人壽保險利益作為抵押。仁滙同時有以沙田、銅鑼灣、旺角等不同地區分店為名註冊的公司。

消委會今指至今接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴（資料圖片）

消委會昨日回覆查詢表示，截至下午5時，共接獲773宗有關仁滙懷疑結業的投訴，共涉及425.7萬元，當中涉款最高的一宗為23,550元，每宗個案平均金額為5,508元。消委會表示，已經嘗試聯絡仁滙，以及促請盡快交代業務情況和後續安排。