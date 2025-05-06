仁滙醫務疑結業｜李家超表明追究法律責任　研冷靜期規管預繳消費

提供疫苗接種服務的AMG仁滙醫務集團近日疑結業，社交平台停運，通訊群組及查詢電話等無人應機。海關及警方截至周日（4日）接獲1,356宗舉報，循《商品說明條例》不良營商手法方向調查。



行政長官李家超今天（6日）表明要追究法律責任保障消費者的權益，同時商經局正檢討法例，方向包括現行規管是否涵蓋預繳式消費，是否要引入法定冷靜期等。



仁滙醫務集團位於尖沙咀的體檢及疫苗中心早上未有營業。（黃浩謙攝）

仁滙醫務疑結業 客人「摸門釘」未能繼續接種疫苗

在內地社交平台小紅書獲大肆宣傳的仁滙醫務，自傳出疑結業消息後，體檢及疫苗中心未有營業。不少已預約接種HPV疫苗的內地客人上門「摸門釘」，稱事前未察覺有任何異樣，期望中心能繼續安排打針，否則否退還款項。有議員更透露有私家醫院被拖欠數十萬，檢測報告無法通知病人。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：追究法律責任 考慮是否設冷靜期

李家超今天（6日）出席行政會議前被問到仁滙醫務集團疑倒閉事件，政府會否考慮設立法定冷靜期，防止預繳式消費服務，他指政府認真處理事件，包括成立了跨部門小組，有不同政府部門成員。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

仁滙醫務疑結業 李家超：追究法律責任

第一，他認為要追究法律責任，保障消費者的權益，海關及警方會根據《商品說明條例》刑事調查，將負責人繩之於法，消費者委員會亦會行使委員會職能保障消費者權益；

第二，向受影響人士提供適切協助，合資格兒童可以透過衞生署計劃接種餘下所需疫苗；

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

研設冷靜期規管預繳消費 商經局會盡快提交報告

第三，要檢討現行法例規管是否有效，預繳式消費要根據合約精神，政府會考慮現行法例規管是否涵蓋預繳式消費，考慮是否要引入法定冷靜期，研究最長合約期，商經局會盡快完成研究提交報告。