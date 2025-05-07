仁滙醫務疑結業｜海關拘男董事及女秘書　涉嫌違反商品說明條例

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）停業已逾一星期，未回應是否結業，大批已預繳費用的顧客未能打疫苗。海關今晚（7日）公布拘捕公司一名董事及一名秘書，料為公司唯一登記董事朱靄風及公司秘書關詠琛。



海關不指名指戶仁滙醫務在疑結業前數天，仍有銷售醫療服務，接受消費者預繳式消費付款，涉嫌違反商品說明條例中，不當接受付款的罪行。調查仍在進行，或有更多人涉案。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾建華交代仁滙醫務調查進展。(王海圖攝）

海關及警方暫收到1686宗舉報 涉720萬元

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾建華表示，截至今日下午5時，海關及警方共接獲1,686宗舉報，涉款720萬元；個案最低金額350元、最高金額2.9萬元。

曾建華不指名仁滙醫務表示，上周四（5月1日）一間私營醫療機構懷疑結業，海關接獲舉報稱購買預繳式醫療服務，但商戶懷疑結業，以致服務未能兌現。海關成立專責隊伍跟進，過去數天聯絡逾1,400名舉報人。

曾建華表示，海關今日拘捕仁滙醫務董事及秘書。(王海圖攝）

海關發現結業前數天仍有銷售醫療服務及接受預繳式消費付款

曾建華表示，海關對該商戶營運情況進行了解，發現在結業前數天仍有銷售醫療服務，接受消費者預繳式消費付款，涉嫌違反商品說明條例中，不當接受付款的罪行。海關今日拘捕一名61歲男子及一名31歲女子，他們分別為公司董事及秘書，海關未有公布二人資料。

在記者會後，海關載被捕女公司秘書（左）離開。（王海圖攝）

在記者會後，海關載被捕女公司秘書（左）離開。（王海圖攝）

公司註冊資料顯示只有朱靄風一名董事

翻查公司註冊資料，仁滙醫務集團只有一位登記董事朱靄風，公司股東為一間英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司。仁滙醫務今年2月向滙豐銀行借貸，並以朱靄風人壽保險利益作為抵押。仁滙同時有以沙田、銅鑼灣、旺角等不同地區分店為名註冊的公司。

5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

5月2日早上，有不少已預約在仁滙醫務集團沙田體檢及疫苗中心打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

商戶接受付款時意圖不供應有關產品即屬違法

曾建華表示，根據商品說明條例，任何商戶接受付款時，意圖不供應有關產品，或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信在指定時間內供應產品，即屬違法，最高可被判處50萬元及監禁5年。

他表示，案件仍在調查中，會繼續調查涉案商戶結業前的營運及財政狀況，以及有否進行不尋常銷售活動。海關呼籲消費者向海關舉報。

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仁滙醫務集團於沙田及尖沙咀各設有一間體檢及疫苗中心，5月2日早上9時半，在尖沙咀亞士厘道九龍中心分店，直至11時仍然未有職員開門。當日有不少一早已預約接種疫苗的內地顧客「摸門釘」。