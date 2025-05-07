仁滙醫務疑結業｜海關拘男董事及女秘書 涉嫌違反商品說明條例
【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）停業已逾一星期，未回應是否結業，大批已預繳費用的顧客未能打疫苗。海關今晚（7日）公布拘捕公司一名董事及一名秘書，料為公司唯一登記董事朱靄風及公司秘書關詠琛。
海關不指名指戶仁滙醫務在疑結業前數天，仍有銷售醫療服務，接受消費者預繳式消費付款，涉嫌違反商品說明條例中，不當接受付款的罪行。調查仍在進行，或有更多人涉案。
海關及警方暫收到1686宗舉報 涉720萬元
海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官曾建華表示，截至今日下午5時，海關及警方共接獲1,686宗舉報，涉款720萬元；個案最低金額350元、最高金額2.9萬元。
曾建華不指名仁滙醫務表示，上周四（5月1日）一間私營醫療機構懷疑結業，海關接獲舉報稱購買預繳式醫療服務，但商戶懷疑結業，以致服務未能兌現。海關成立專責隊伍跟進，過去數天聯絡逾1,400名舉報人。
海關發現結業前數天仍有銷售醫療服務及接受預繳式消費付款
曾建華表示，海關對該商戶營運情況進行了解，發現在結業前數天仍有銷售醫療服務，接受消費者預繳式消費付款，涉嫌違反商品說明條例中，不當接受付款的罪行。海關今日拘捕一名61歲男子及一名31歲女子，他們分別為公司董事及秘書，海關未有公布二人資料。
公司註冊資料顯示只有朱靄風一名董事
翻查公司註冊資料，仁滙醫務集團只有一位登記董事朱靄風，公司股東為一間英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司。仁滙醫務今年2月向滙豐銀行借貸，並以朱靄風人壽保險利益作為抵押。仁滙同時有以沙田、銅鑼灣、旺角等不同地區分店為名註冊的公司。
商戶接受付款時意圖不供應有關產品即屬違法
曾建華表示，根據商品說明條例，任何商戶接受付款時，意圖不供應有關產品，或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信在指定時間內供應產品，即屬違法，最高可被判處50萬元及監禁5年。
他表示，案件仍在調查中，會繼續調查涉案商戶結業前的營運及財政狀況，以及有否進行不尋常銷售活動。海關呼籲消費者向海關舉報。
仁滙醫務集團於沙田及尖沙咀各設有一間體檢及疫苗中心，5月2日早上9時半，在尖沙咀亞士厘道九龍中心分店，直至11時仍然未有職員開門。當日有不少一早已預約接種疫苗的內地顧客「摸門釘」。