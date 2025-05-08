奧運單車賽造假？退役港將拆解棄賽考量　倡選手專攻一項更能取牌

香港單車總會去年在奧運選拔期間，獲悉女子公路計時賽再向香港開放一個名額。主席梁鴻德提議獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，可「假裝」放棄個人公路賽資格，讓排名第二的另一選手梁穎儀補上，讓她符合資格報名公路計時賽，並提議梁穎儀在賽前「詐病」退出個人公路賽，再將參賽資格交還李思穎，最終提議不獲執委會通過而告吹。



退役單車港將、現職單車教練仇多明今早（8日）在商台節目分析指，李思穎屬衝刺型及場地賽運動員，梁穎儀則屬於耐力型，若港隊目標爭奪金牌，單車選手理應只參加一項賽事。若根據過往處理方法，前港隊總教練沈金康會根據各人的長處分配賽事，惟目前已改為選拔得分制，則不利於擅長公路賽的梁穎儀。他認為得分制有改善空間。



香港單車運動員李思穎。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港單車運動員梁穎儀。（港協暨奧委會圖片）

單車教練︰同時兼顧兩項比賽影響成績

仇多明拆解為何單車總會希望將參賽資格交予排名第二的梁穎儀。他分析指，單車運動員難以同時參與兩種類型的賽事，例如公路賽講求耐力，場地賽則重視肌肉力量，若運動員同時兼顧兩項比賽，將會影響成績。

仇多明認為，若港隊目標爭奪金牌，單車選手應該只參加一項賽事。「兩樣想做係可以，過往黃金寶都做過咁嘅事，你話係咪做得好？如果想件事特別好，針對爭金牌嘅話，揀一項會好啲，純粹想攞經驗嘅話，兩樣參加其實亦都唔係大問題。」

退役單車港將、現職單車教練仇多明。（資料圖片／葉詩敏攝）

中國香港單車總會主席梁鴻德被指控在去年奧運選拔期間，提議獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，在比賽前「詐病」退出個人公路賽。（資料圖片／林靄怡攝）

選拔得分機制無區分「爬山型」及「平路型」運動員

其次便是選拔機制的問題。仇多明分析指，前香港代表隊總教練沈金康為人強勢，清楚每名運動員的優勢，因此區分專注場地賽或公路賽的運動員，選出最能夠代表香港成績的代表，再針對賽事的特點安排事前訓練，從而減少矛盾的出現。

仇多明續指，目前不再交由教練作出安排，改為選拔得分機制，由總分最高的運動員獲得參加名額，惟機制並無區分「爬山型」及「平路型」運動員，導致梁穎儀擅長的公路賽不利於取分，需要參加不太擅長的場地單車以取得成績。他認為選拔機制有調整空間。

李思穎在巴黎奧運出戰公路單車賽，也是首位完成奧運公路單車賽的香港女車手。（資料圖片／袁志浩攝）

不解提議「詐病」︰話我狀態唔好已經得喇

對於總會提出「詐病」的提議，仇多明對此感到不解，指過往亞運會、全運會及奧運會都會安排後備運動員出席，交由教練決定出賽運動員。

其實就唔使詐病，我就唔明點解出咗詐病，我自己過來人身份睇有啲古怪，係咪有啲角力嘅嘢所以出咗呢個問題……話唔舒服，我狀態唔好已經得喇。 退役單車港將、現職單車教練仇多明

前香港代表隊總教練沈金康被仇多明形容清楚每名運動員的優勢，能夠選出最能夠代表香港成績的代表，再針對賽事的特點安排事前訓練，從而減少矛盾。（資料圖片）

李思穎有機會超越日本一姐衝擊獎牌 梁穎儀屬耐力型選手

那麼究竟李思穎及梁穎儀分別有何特長？仇多明分析指，李思穎屬於衝刺型及場地運動員，在場地單車女子全能賽上，在亞洲區內有機會超越日本一姐衝擊獎牌，甚至有機會挑戰世界級賽事，不過仍需要時間歷練。

至於梁穎儀屬於耐力型運動員，在個人計時賽能力相對較強，公路賽較出色，「如果遇到大山爬成個鐘，佢體重同輸出比例絕對有優勝。」

「牛下女車神」李慧詩。（資料圖片／鄭子峰攝）

李思穎善長中距離 叫「黃金寶接班人」更貼切

仇多明總結指，獲「牛下女車神」之稱的李慧詩屬於短距離，李思穎屬於中距離，梁穎儀則屬長距離，因此他澄清李思穎並非「李慧詩接班人」，反而與前亞洲車神黃金寶擅長的範疇相近，若被稱作「黃金寶接班人」會更貼切。

仇多明也希望梁穎儀能夠參與比賽，但強調尊重選拔機制。「我兩個都識，我自己好想師妹（梁穎儀）有得踩，但實際上個機制，𠵱家狀態都真係畀師姐（李思穎）自己做。」