噴鼻式流感疫苗｜港大醫學院研兩減活疫苗技術　可禦H1N1多種流感

港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。研究團隊指，若技術能夠成功應用並投產疫苗，未來市民或可毋須每年接種更新版的流感疫苗。團隊期望，將兩個疫苗平台合二為一，互補長短。



港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。（盧翊銘攝）

研究成果已獲多項專利，並在今年舉辦的第50屆日內瓦國際發明展中獲得多個大獎。（盧翊銘攝）

港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。（盧翊銘攝）

現行疫苗僅針對三種病毒株 若選定病毒株與流行病毒不配降有效性

現行季節性流感疫苗，僅針對三種選定的病毒株，且需每年更新。若流行病毒與年度選定的疫苗病毒株不匹配，疫苗有效性可能大幅下降。此外，這類疫苗無法防範由動物流感病毒（如禽流感病毒株）引起的人類感染，而這頻病毒正潛藏引發全球大流行的威脅。開發新一代通用流感疫苗，有迫切需要。

研究團隊開發了兩種新策略來構建新一代減活流感疫苗。第一種方法，是利用人類天然擁有的a-Gal抗體，將人類a-1,3-半乳糖基轉移酶的基因，植入到人類流感病毒的基因組中，令病毒表面產生a-Gal抗原，而人類的抗體會透過識別這些抗原，產生免疫反應，這些免疫反應能廣泛抵禦多種甲型流感病毒亞型，包含人類 H1N1、H3N2及禽源性 H5N1病毒。

港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。（盧翊銘攝）

新方法有如在黑暗中亦能「認住個賊」

港大醫學院公共衛生學院公共衛生病毒學講座教授潘烈文形容，有關方法就如在賊上加上發光標籤（Tag），即使在黑暗中，亦能「認住個賊」。他又提到，實驗用作為對照的小鼠面對上述病毒，存活率為0%，但注射有關疫苗後，存活率達到100%。

第二種策略則是透過改變病毒基因引入數百個沉默突變，改變其密碼子使用模式，令病毒在哺乳動物細胞中減毒，以適合作為減活疫苗使用。港大醫學院公共衛生學院及免疫與感染研究中心錢永康解釋，不同物種的細胞在進行蛋白質合成時，有各自使用「密碼子」的偏好，透過改變其使用模式，可以減慢蛋白質合成的速率，以達致減毒效果。

港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。（盧翊銘攝）

港大醫學院成功開發兩款噴鼻式減活流感疫苗平台（LAIV），可令接種者誘發呼吸道黏膜免疫反應，抵禦多種人類甲型流感及禽流感，包括H1N1、H3N2、H5N1。（盧翊銘攝）

小鼠種疫苗後能禦人類 H1N1、H3N2及禽流感H5N1、H7N9病毒

錢永康又指，現時使用的減活流感疫苗，只可以局限病毒於上呼吸道的生長，而利用上述新技術的疫苗，可在上、下呼吸道都有免疫作用。他又指，這項技術可在雞蛋中有效複製，乎合現時疫苗生產程及技術，有助技術的應用。他又提到，實驗用小鼠在接受疫苗後，獲得抵禦多種甲型流感病毒亞型的能力，包含人類 H1N1、H3N2及禽源性 H5N1、H7N9病毒。

疫苗未有投產時間表

上述研究成果已獲多項專利，並在今年舉辦的第50屆日內瓦國際發明展中獲得多個大獎。潘烈文指，現時未有疫苗投產的時間表，強調新技術要投入應用需經過多種的臨床試驗，確保安全，又指研究團隊將進一步借助香港賽馬會環球衛生研究院的國際平台推進研發工作。他又指，團隊下一步目標，是將兩個疫苗平台合二為一，即一枝疫苗中包括兩種技術，期望做到互補長短。