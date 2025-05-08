海皇粥店結業｜勞工處接獲逾80名員工求助　追討金額超過$800萬

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，其母公司海皇國際有限公司董事局昨晚（7日）突然公布終止全部業務。公司昨向員工發信，通知他們若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。



勞工處今日回覆指，收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元。



創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局昨晚（7日）突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

公司昨向員工發信，通知他們若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。(黃浩謙攝)

勞工處今日指，收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元。勞工處稱正積極跟進事件，並已聯絡海皇粥店管理層，敦促他們配合當局妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。

其中9名海皇粥店員工今早（8日）到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝)

今日有多名海皇粥店員工分批到長沙灣政府合署向勞工處求助及登記索償，他們希望公司能正面交代業務結束的後續處理，並盡快發放被拖欠的薪酬及賠償金。