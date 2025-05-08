海皇粥店結業｜葵芳店早上無開門　街坊不感意外︰租金貴頂唔順囉

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局昨晚（7日）突然公布終止全部業務。海皇粥店葵芳店今早（8日）已拉閘沒有營業，店內的桌椅疑在昨夜清潔乾淨，手推車及餐牌等也整齊擺放。不少上班族路過時都拍照留念，也有街坊對結業不感到意外，估計與租金有關︰「或者租金貴，真係頂唔順囉，做生意好難講㗎。」



海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局在5月7日晚上突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局在5月7日晚上突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

海皇粥店母公司海皇國際有限公司董事局昨晚公布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，同日關閉所有店舖及辦公室。

直至今年4月全港只餘下7間門店

海皇粥店高峰期擁有30間分店，惟近年不斷縮減規模，直至今年4月，全港只餘下7間門店。為了吸引顧客光顧，去年10月更曾推出「$10放題」，任食白粥、豆漿及油器。

海皇粥店葵芳店已拉閘沒有營業，店內的桌椅疑在昨夜清潔乾淨，手推車及餐牌等也整齊擺放。（歐陽德浩攝）

海皇粥店葵芳店已拉閘沒有營業，店內的桌椅疑在昨夜清潔乾淨，手推車及餐牌等也整齊擺放。（歐陽德浩攝）

桌椅疑在昨夜清潔乾淨 手推車及餐牌等整齊擺放

海皇粥店葵芳店營業時間為早上7時至晚上10時，記者今早8時到場觀察，發現已拉閘沒有營業，店內的桌椅疑在昨夜清潔乾淨，手推車及餐牌等也整齊擺放。

海皇粥店葵芳店外貼滿宣傳海報。（歐陽德浩攝）

皮蛋瘦肉粥配炒麵只收37元，熱飲則另收6元。（歐陽德浩攝）

早餐最便宜24元 皮蛋瘦肉粥配炒麵只收37元

根據店外貼上的海報資料顯示，其實海皇粥店的早餐價格，相對於其他食肆已相當便宜，介乎24元至37元不等，例如皮蛋瘦肉粥配炒麵只收37元，熱飲則另收6元。

海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局在5月7日晚上突然公布終止全部業務。（歐陽德浩攝）

海皇粥店葵芳店營業時間為早上7時至晚上10時。（歐陽德浩攝）

由於該店位於葵芳港鐵站旁的好爵中心，為附近麗瑤邨居民上班的必經之路，不少街坊得悉海皇粥店全線結業的消息後，路過時都駐足確認結業，並拍照留念。

麗瑤邨街坊稱昨日仍有營業 大批中老年男性吃早餐

其中，麗瑤邨居民曾小姐每日都路過好爵中心。她表示該店開業逾3年，直至昨日仍有營業，每日吸引大批中老年男性吃早餐。她認為近年香港經濟不景，相信未來會愈來愈多食肆結業。

麗瑤邨居民曾小姐表示，該店開業逾3年，直至昨日仍有營業，每日吸引大批中老年男性吃早餐。（歐陽德浩攝）

街坊李小姐認為海皇粥店結業與租金有關︰「或者租金貴，真係頂唔順囉，做生意好難講㗎。」（歐陽德浩攝）

街坊對結業不感到意外︰或者租金貴真係頂唔順囉

街坊李小姐則認為，本港經濟不算太差，但食肆選擇多，因此對全線結業的消息不感到意外。她估計海皇粥店結業與租金有關︰「或者租金貴，真係頂唔順囉，做生意好難講㗎。」