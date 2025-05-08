海皇粥店結業｜資深員工求助勞處　批公司不負責任「拋波畀政府」

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局昨晚（7日）突然公布終止全部業務，一班員工收到公司發出的通知信，始知一夜間失去飯碗，還被「通知」公司將以債權人自願清盤的方式清盤，員工若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。



其中一班海皇粥店員工，今早（8日）到長沙灣政府合署向勞工處求助，不少人都是服務了多年的資深員工，索償金額動輒超過10萬元，現時「手停口停」，望公司能正面交代業務結束的後續處理。有員工批評公司不負責任，「將個波拋畀政府」。



其中9名海皇粥店員工今早（8日）到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝)

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今早約10時，一班海皇粥店員工到長沙灣政府合署的勞工處辦事處求助。她們大部份都在粥店工作了10年以上，索償金額至少10萬元。

其中在海皇粥店美孚分店任經理的陳小姐，服務了21年。她稱，連同本月薪酬、長期服務金及遣散費等，共被拖欠超過30萬元，惟索償過程需等待至少個多月，其間她沒有其他收入，等同「手停口停」，希望公司能盡快向員工交代發放薪酬的安排。

陳小姐（右二）表示，連同本月薪酬、長期服務金及遣散費等，共需索償超過30萬。（黃浩謙攝）

海皇粥店葵芳分店今早落下鐵閘。（歐陽德浩攝）

海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

劉小姐表示全部員工昨日下午才收到海皇粥店結業通知，她們不滿粥店僅著員工向勞工處索償，形容是不負責任。（黃浩謙攝）

部份員工求助勞工處 指公司近月常「遲出糧」

在同一分店工作的店員劉小姐則需索償約15萬元，她表示全部員工昨日下午才收到海皇粥店結業通知，她們不滿粥店僅着員工向勞工處索償，形容是不負責任地「拋個波畀政府」。

她又指，等待索償期間，員工沒有任何收入，加上大部份職員均較年長，難再找到新工作，希望海皇粥店盡快正面向員工交代業務結束的賠償後續處理。劉小姐說：「要等幾個月點算？個個去政府拎綜緩？個個打工仔為生活，個個要供樓，唔好睇住啲打工仔咁辛苦啦。」

劉小姐又透露，公司近月已經常「遲出糧」，但一直無向員工表示將會結業。

根據員工出示的公司通知信，並未提及何時發放被拖欠的薪金，僅建議員工向勞工處諮詢索償。(黃浩謙攝)

公司信無提賠償方案 僅着令員工向勞工處諮詢索償

根據員工提供海皇粥店的「終止僱傭合約」通知信顯示，文中提到「基於經營環境及本公司財務狀況惡化等因素」，因而「無奈決定終止本公司全部業務」，並指隨後將以債權人自願清盤的方式清盤，員工若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。

招冠聰指海皇粥店有7間分店，料有約百名員工被拖欠薪金。(黃浩謙攝)

職工會料有約百名員工被拖糧：如無力賠償 應簽署無力償還書

飲食業職工總會會務主任招冠聰今亦到場，他指海皇粥店有7間分店，料有約百名員工被拖欠薪金。他呼籲，如粥店無能力向員工支付賠償，應簽署無力償還書，讓員工盡快討回應有金額。

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