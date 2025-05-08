海皇粥店突宣布全線結業　即日起終止僱傭合約

近期傳出陷財困的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局周三晚（7日）公布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，並於同日關閉所有店舖及辦公室。



海皇粥店近八個月已關閉五間分店，現時尚有七間分店。海皇國際表示，隨着業務的終止，公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。



連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，2024年10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，2024年10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

稱會盡快通知員工工資和遣散費等安排

海皇國際向全體員工發出終止僱傭合約通知，公布由5月7曰起終止僱傭合約，將會盡快通知員工未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等的安排，員工可就法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問咨詢勞工處。

公司在公告中感謝員工所做的所有貢獻，並祝未來一切順利。

截至5月7日，海皇粥店在全港只餘七間分店。（海皇粥店網頁圖片）

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

董事局解釋結業原因：經營環境及公司財務狀況惡化

海皇國際董事局解釋，由於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，管理層無奈決定終止公司全部業務，並於同日關閉所有店舖及辦公室。隨着業務的終止，公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）

連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店，10月28至30日推出「全港首間粥店放題」。（周令知攝）