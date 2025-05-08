海皇粥店｜開業33年高峰擁逾30分店　去年遭追租曾推10蚊任食放題

突然宣布結業的海皇粥店創立於1992年，主要經營傳統廣東粥品、腸粉及小食，號稱香港首間連鎖粥店，曾於2006年開拓子品牌海皇JP one。該公司標榜注重清潔衛生及食品安全，於1999年引進「五常法」管理系統，成為香港第一間取得有關認可的食肆。該品牌高峰時曾在全港開設超過30間分店，去年10月曾推出「$10放題」，任食白粥、豆漿、油器，一度引來食客大排長龍。



海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

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8個月內5間門市結業 灣仔分店欠租遭業主入稟

隨著多間連鎖食肆相繼結業，該公司從去年8月起，於8個月內結束元朗、上水、沙田5間分店，其中沙田分店的設備一度被安排拍賣，惹起財困揣測，但後來拍賣取消。至今年4月，全港只餘下7間門市。

去年9月，有報道指其灣仔莊士敦道分店自同年4月起欠租，遭業主入稟高等法院索償81.3萬元及違約賠償，並要求海皇交吉舖位。

遭業主被入稟追租後，「海皇粥店」的灣仔分店於10月一連三日推出「全港首間粥店放題」，以10元即可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿。吸引九龍街坊也特地前往排隊，稱居住地區沒有粥店，「好耐無食粥」。

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新冠疫情期間曾要求員工8折支薪

在新冠疫情期間，海皇粥店2020年也曾向前線員工發「8折支薪同意書」，若接受安排員工需簽署同意書，若不接受則會按既定程序辦理離職。當時有分店職員稱，全港市道都差，不希望失去工作，「希望公司一齊共渡難關啦！」也有人感到氣憤，說：「店面已經唔夠人，仲要咁！」

於周三（5月7日）晚上，海皇粥店向員工發出的信件，指因經營環境及財務狀況惡化為由，決定全線結業，並終止僱傭合約，令該33年品牌走入歷史。