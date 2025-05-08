南丫海難死因｜被問撞船後為何即駛離　海泰號船員：我可以唔答嘛

南丫海難死因研訊今午(8日)續審，在海難中撞穿「南丫四號」後駛走的渡輪「海泰號」，其輪機長盧培基事發後受查，透露他當時聽到「嘭」一聲，但不知「海泰號」撞到何物，船長在撞擊後沒透露何事，並在2分鐘後繼續駛向碼頭。被問到在撞擊後船長黎細明為何駛離現場，盧反問「我可以唔答嘛？」另一名水手在警誡下指，黎沒吩咐人任瞭望員。



死因研訊主任繼續讀出多名證人的供詞，其中港九小輪「海泰號」的輪機長盧培基在錄影會面稱，他在港九小輪由水手做起，後來晉升為輪機長，負責在機房「試油」、「試水」，以及檢查船上的電器、點算乘客人數，以及控制跳板供上落客等。

南丫海關死因研訊續在西九龍法院進行。

船長負責駕駛及看雷達

盧稱當日早上7時半上班，晚上8時，他工作的「海泰號」由中環碼頭開出，船長黎細明和兩名水手黃帶有和黃容勝。船長一人負責駕駛和看雷達，盧等3人不會幫忙看燈號、航道和雷達，水手負責拉纜和清潔。

準備放下跳板聽到巨響

盧稱，船隻一般在航行24分鐘後抵達榕樹灣，8時22分他在下層準備放下跳板落客，突然聽到「嘭」一聲，「海泰號」隨即停下來，盧及多名乘客倒地，他不知是撞船或撞到物體，他第一時間了解有無乘客受傷，知悉無人墮海或重傷後，盧之後見到船頭窗戶位置開始入水，船的左方便開始傾斜。盧隨即協助乘客穿救生衣，「海泰號」亦停下來沒航行。

被問船長為何駛離拒回答

盧續稱，他其後與黃帶有走上上層駕駛艙通知黎乘客狀況，那時見到黎正用無線電通知海事處，盧沒問黎船隻撞到何物，黎亦沒有透露，盧並告知黎下層很亂，船隻很近一個「牌」，恐怕有危險，因此叫黎：「退返開啲。」在撞擊發生約5分鐘後，黎駛走船隻續往榕樹灣碼頭。被問到黎駛離現場原因時，盧反問「我可以唔答嘛？」

水手稱在船未聽到巨響

水手黃容勝的會面紀錄指，事故前他在「海泰號」工作不足一個月。在碰撞前他身處船艙，聽不到響號或燈光。被問到有否見到對方船隻，黃稱礙於天色漆黑，看不到外面事物，又指當時駕駛室只有黎，黎沒吩咐人任瞭望員。黃稱他無留意「海泰號」的航速。黃其後在律師陪同下進行錄影會面，拒絕回答大部份問題。

意外發生於2012年10月日，「南丫四號」被撞後，39名乘客死亡。聆訊明續。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012