南丫海難死因研訊今日召開　不設陪審團料需時60天　遇難家屬到庭

【南丫海難／】2012年南丫海難造成39人死亡，2020年死因庭原決定不會召開研訊，直接裁定死者「非法被殺」。部份家屬向法庭申請召開死因研訊，其中兩人前年獲上訴庭裁定得直，死因庭今日（6日）於西九龍裁判法院進行首日研訊。



今早上午9時許，多名遇難者家屬陸續進入法庭，包括早前被裁定上訴得直的申請人之一、遇難者家屬趙炳全等，他開庭前未有回應記者提問。



上午9時許，多名遇難者家屬陸續進入西九龍裁判法庭，包括早前被裁定上訴得直的申請人之一、遇難者家屬趙炳全。（鄭子峰攝）

上午9時許，多名遇難者家屬陸續進入西九龍裁判法庭，包括早前被裁定上訴得直的申請人之一、遇難者家屬趙炳全。（鄭子峰攝）

當年死因庭原定不會召開研訊，3名死者家屬於2022年6月入稟高等法院要求召開，直至前年上訴得直，上訴庭下令召開死因聆訊。死因研訊預計需時60天，聆訊將不設陪審團。據了解，有利害關係的人士包括海事處、港燈、港九小輪和財利船廠。而329名證人中，包括5名專家證人。

南丫海難。(getty image)

事件發生於2012年10月1日國慶日，124名港燈員工及親友登上「南丫四號」出海，準備到維港觀賞國慶煙花。其間，「南丫四號」遭港九小輪的「海泰號」撞穿，不足兩分鐘船尾已下沉至海床，最終39人死亡。

政府於事故發生後約半年多，在2013年4月30日公布獨立調查委員會報告，揭發涉事被撞的「南丫四號」從船隻設計、建造、檢驗過程接二連三出錯，當中圖則自相矛盾、漏裝水密門、抗沉數據計算長期出錯、沒有兒童救生衣，而且座椅安裝不穩。

2012年10月1日，南丫四號與港九小輪的「海泰號」相撞後，在短短118秒間沉沒，39人命喪大海，包括趙炳全胞姊趙少琼。（資料圖片／Getty Image）

報告直指，監管制度有嚴重問題，但海事處官員未有發現，當中南丫四號船艙內「消失的水密門」，更是「南丫四號」於兩分鐘內迅速下沉的關鍵。整件事故中4人被裁定罪成並判囚，另有17名海事處官員於政府內部調查報告被指涉行為不當。

南丫四號被吊起後，趙炳全姊姊的遺體被發現勾在南丫四號的底部，命喪大海。（資料圖片／Getty Image）

南丫四號被吊起後，趙炳全姊姊的遺體被發現勾在南丫四號的底部，命喪大海。（資料圖片／Getty Image）

39名遇難者包括區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、IE, HWIE WENDY、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。他們於2012年10月1日晚，在南丫島對出海上遇難。

▼南丫海難，警方死因調查報告▼

