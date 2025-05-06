南丫海難死因｜倖存者稱趕不及穿救生衣　母與子女失散後永別

2012年國慶日，客輪「南丫四號」載著124名乘客出海看煙花途中，與港九小輪「海泰號」相撞，並迅速沉沒，釀成39死及多人受傷。事隔近13年，死因庭就該39人的死召開死因研訊。死因裁判官周慧珠今(6日)表示，研訊將處理家屬在上訴時提出的6項疑點，但不會處理案中的民事和刑事責任，冀透過找出導致重大人命傷亡的原因，令家屬釋懷。



死因研訊主任今讀出多名證人供詞，包括「南丫四號」船長周志偉的證供，他稱見到有船高速駛近已即響號，但仍捱撞且在不足1分鐘後船尾已直插海中。有倖存者稱當時趕不及穿救生衣，有母親稱撞船一刻與子女失散，她曾呼叫船員救其女，惟最後獲告知子女均罹難。



死者家屬趙炳全有列席聆訊。(鄭子峰攝)

協助家屬的律師文浩正。(鄭子峰攝)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

家屬上訴時曾提6大疑點

死因庭原定不會召開研訊，3名死者家屬於2022年6月入稟高等法院要求召開死因研訊被駁回，直至前年上訴得直，上訴庭指事件涉及公眾利益及新證據，死因庭終在事發逾12年後召開。家屬提出的6大疑點包括：負責建造「南丫四號」的財利船廠，是否早就知悉「南丫四號」船身需要安裝水密門、案發時「海泰號」船身有否加固鋼板、海員工作時數是否過長等。

將傳召92名證人

律政司高級檢控官李希哲是本案的死因研訊主任，他透露將傳召92名證人。大律師譚俊傑則代表7名死者的家屬，其中2名家屬趙炳全及死者梁家杰的姐夫列席聆訊，其中趙炳全是死者趙少琼的胞弟。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、分別負責建造及經營「南丫四號」的財利船廠、香港電燈有限公司，各方分別由大律師羅蔚山、律師許洁瑜、資深大律師張天任及律師沈信安代表。據悉，家屬一方只有趙炳全會出庭作供。

證人口供指南丫四號被撞後在數分鐘內沉沒。(getty image)

被撞後5分鐘內沉沒

港燈職員黎浩然的供詞透露，他當年負責統籌看煙花活動，兩船相撞前，他曾進入駕駛室並告知船長周志偉：「我們有很多時間。」周沒回應。黎其後見有船隻駛近，並聽到很大聲的疑似引擎加速聲。黎稱他們的船被撞後，在5分鐘內沉沒，船頭朝天，黎認為相撞前航速正常，對方的航速則較快，黎沒印象船員有否作出撞船廣播及呼籲乘客穿救生衣。

駛向中環時見有船高速駛來

「南丫四號」船長周志偉的會面紀錄則指，他當晚約8時把船駛向中環方向，駛至石角咀燈柱附近時，另一艘船在500至600米外高速駛來，周認為該船會造成危險，遂發出短號，並扭盡右軚向右駛去，惟對方仍以約20至25海浬的航速高速駛來。雙方相距200多米時，周見到對方的船亮起綠火燈，他即減速停船，惟「南丫四號」被撞到左邊船尾，發出一聲巨響並搖晃。

吩咐發救生衣後1至2分鐘內沉船

周指，當時「南丫四號」已亮了紅綠火燈、船頭尾燈、露天艙位和下船客艙燈，由響號至被撞不足1分鐘。周在兩船相撞後立即報警，「大偈」梁沛生告訴他機房嚴重入水，船隻開始向後傾側，周著梁分發救生衣予乘客。在1至2分鐘內，船尾直插海中，只有船頭部分露出水面。周指，他與其他乘客一直在上船艙漂著，直至搜救船前來拯救。

被撞時不知對方是甚麼船

周表示，他在港燈工作了30年，非常熟悉涉事航道，事發當晚海面無浪無月色。就船員分工，梁沒有工作時，會協助他任瞭望員，他指碰撞發生得很快，碰撞一刻他仍未知與甚麼船相撞，直到他被拯救到榕樹灣碼頭，見到右邊船頭嚴重損毀的「海泰號」時才知道。在其後的錄影會面中，周一律拒絕回答。

母親曾叫船員救女兒

死者張頌軒的母親杜念慈供詞指，事發時沒有廣播撞船意外，船員亦未有指示逃生路線或救生衣位置。死者郭亮瑩和郭文曦的母親黃以宜則指，撞船一刻聽到巨響，她因衝擊力跌在地上，很快被水淹沒，她和家人在混亂中未能穿上救生衣，她曾呼叫船員救她的女兒，惟她最後於醫院得悉子女均罹難。

有倖存者稱趕不及穿救生衣

另一倖存者袁漢輝則指，「南丫四號」開船後5分鐘便關了燈，環境很黑，他隨後聽到很嘈吵的引擎聲。被撞後船長周志偉表示已經報警並向他們道歉，袁趕不及穿救生衣，他其後因有人打破窗戶而獲救。此外，多名生還者的供詞提到，感到「南丫四號」在被撞前曾突然加速。

南丫海難原本不再召開死因庭，3名死者家屬於2022年6月入稟高等法院要求覆核決定，直至2023年上訴得直，才決定召開。

海泰號船長因39項誤殺罪囚8年

在事件中，「海泰號」船長黎細明被裁定39項誤殺及1項危害他人海上安全罪成，被判囚8年。「南丫四號」船長周志偉則被裁定1項危害他人海上安全罪成，判囚9個月。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012