青年創業｜港青愛上非洲　與中學老師齊推廣非洲文化　進軍大灣區

Wubuntu是一家本地企業，業務是為香港及大灣區內地城市推廣非洲文化。企業創辦人林紅恩讀大學時去了南非做暑期工，自此愛上非洲文化；即使畢業後為港打工，他亦一直有重返非洲的想法，最終真的把喜好變成職業。為他的創業之路上有一位伯樂，由他的中學老師變生意夥伴，共同為推廣非洲文化出一分力。



創業很講求機遇。林紅恩參加由香港青年協會主辦的「粵港澳大灣區青年創業先行者」，成功獲評審選中，得到60萬元資助，兼且有導師指導其業務，令他走少了許多冤枉路之餘，亦得到了進軍大灣區市場的機會，將其推廣非洲文化的想法宣揚給更多人。



Wubuntu創辦人林紅恩。（洪戩昊攝）

大學時因到南非做暑期工而愛上非洲文化 一直盼重返非洲

Wubuntu是一個非洲部落語言的成語，解作我因你而存、以人道善待他人。林紅恩選擇以此作為其企業的名字，是因為其業務是在香港及大灣區內地城市推廣非洲文化。他大學時去了南非做暑期工，自此愛上非洲文化。即使畢業後回港打工，亦一直有重返非洲的想法。

他將想法付諸實行，創立一個組織推廣非洲文化。一開始時，他打算舉辦一些活動，以消除港人對非洲的誤解，但可惜反應不佳。

在青協創業先行者計劃勝出 獲60萬元創業辦非洲交流團

林紅恩其後參與了由青協主辦的「粵港澳大灣區青年創業先行者」，成功獲評審選中，得到60萬元資助，兼且有導師指導其業務。導師認為他原本的業務沒有延續性，遂建議他更改策略，嘗試帶大學生到非洲交流，令活動吸引力大大提升。加上他有教育背景，舉辦遊學團可發揮他的所長。

林紅恩帶學生到非洲交流。（受訪者提供）

林紅恩手上的一塊布，是他第一次帶學生到非洲交流時為當地製作的。（洪戩昊攝）

計劃令他得到進軍大灣區市場的機會。其中一個活動為到內地考察初創基地，增加創業家與大灣區城市的聯繫。Wubuntu今年1月正式通過前海深港青年夢工場創新創業企業（團隊）遴選。進軍大灣區市場，意味他能將其推廣非洲文化的想法宣揚給更多人。

林紅恩到內地考察初創基地。（受訪者提供）

創業路上的伯樂——由中學老師變生意夥伴

在林紅恩的創業之路上，有一位不得不提的人物——他的中學老師田辰。他們中學時是師生關係，其後林紅恩讀大學時，田辰剛好又轉到同一所大學任職，林紅恩便以學生助理的身份幫助他。田辰其後到了南非攻讀博士學位，同時在當地開旅館，亦邀請了林紅恩到旅館打暑期工，從此令林紅恩愛上了非洲。

暑期工生涯結束後，林紅恩將這份對非洲的熱愛轉化成職業，開公司推廣非洲文化；而田辰亦成為了他的生意夥伴，這份情誼由中學師生關係發展到變成生意夥伴。

令他很有成就感的是，有學生跟隨他到非洲交流後，亦回港開公司，業務內容是帶本地藝術家到非洲交流，林紅恩可說是將自己的理念宣揚了開去。現時，Wubuntu亦有和該公司合作，共同推廣港非交流。

青協舉辦新一屆計劃 優勝項目可得60萬資助金及免息貸款

青協將舉辦新一期「粵港澳大灣區青年創業啟航計劃」，即日起已可報名，報名至6月16日截至。經面試後，將選出12個優勝項目，可獲得高達48萬元資助金及12萬元免息貸款；另外3個優勝項目則可獲得高達40萬港元資助金及10萬港元免息貸款。

除了金錢支援外，計劃亦為創業家提供創業支援，例如8堂營商培訓課程、三日兩夜大灣區創業訓練營和專業導師一對一諮詢等。參加資格和評審標準可參閱青協網站。