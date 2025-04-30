創意青年企業家港區選拔賽　分散式食物廢棄物回收系統計劃奪冠

由國際青年商會中國香港總會主辦的 2025「Creative Young Entrepreneur (CYE) 創意青年企業家」香港區選拔賽總決賽（下稱「CYE香港區選拔賽」）在4月27日於東蒲舉行，是次選拔賽吸引多位來自不同行業的青年創業者參與，分享其創業理念及計劃。「CYE香港區選拔賽」得獎隊伍將於6月12日代表中國香港前往蒙古烏蘭巴托參加亞太區選拔賽，有機會與來自不同國家的投資者及企業代表交流，得到發展國際業務的機會。



國際青年商會中國香港總會主辦的 2025「Creative Young Entrepreneur (CYE) 創意青年企業家」香港區選拔賽總決賽於4月27日舉行。（大會提供）

首個分散式食物廢棄物回收系統方案奪冠

經過一輪選拔後，為食櫃有限公司代表陳文慧透過本地首個分散式食物廢棄物回收系統及環保廚餘處理方案，成為首屆「CYE香港區選拔賽」總決賽冠軍；而恒創科有限公司代表楊志恒憑「人類與海洋角色連結，創造永續生活方式」創業理念得到亞軍，法達易代表李錦華則以其公司獨點「聯合國永續發展目標16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」得到季軍。

國際青年商會中國香港總會會長王師堯於頒獎時恭賀三位得獎者，同時表示今次比賽參賽方案不乏充滿創意及潛力的點子，期望中國香港代表能夠透過CYE 踏入世界舞台的第一步，為港增光。