華裔女超越Taylor Swift　成最年輕白手興家身價逾10億美元女富豪

一名1994年生的美國華裔女子郭如意（Lucy Guo）曾為人工智能初創公司「Scale AI」聯合創辦人。



儘管郭如意已離開Scale AI多年，但她藉由持有公司股份轉售，將超越35歲的美國知名歌手Taylor Swift，成為全球最年輕的白手起家女億萬富翁（billionaire，指身家達10億美元以上富豪）。

美國華裔女富豪郭如意（Lucy Kuo）（IG@guoforit）

美國華裔女富豪郭如意（Lucy Kuo）（IG@guoforit）

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《極目新聞》報道，人工智能公司Scale AI即將完成一項股權收購要約。該要約允許這家成立九年的私營公司早期員工和投資者，將股份出售給新投資者或原有投資者，並計劃在6月1日前完成。此次交易對這家人工智能公司的估值為250億美元（約1939億港元）。

這份估值也使得郭如意能藉由出清手邊持有的股份，登頂全球最年輕白手起家女億萬富豪的位置。據了解，郭如意出生於三藩市灣區，其父母都是電子工程師，而她自小便展現出對程式設計技術的濃厚興趣。

郭如意在十幾歲時自學程式設計，並為一款線上遊戲開發腳本，出售遊戲內的資產來賺錢。其後，郭如意在賓州卡內基美隆大學就學，主修電腦和人機交互，不過，她在畢業前直接輟學，投身由PayPal前CEO Peter Thiel創設的獎學金計劃，該計劃專門資助有創業潛力的年輕人離開學校創建公司。

直至2016年，郭如意與汪滔共同創辦人工智能公司Scale AI，這間公司的主要業務是為人工智能領域提供數據標註服務，其客戶後來推廣到包括美國政府（曾被用於分析烏克蘭的衛星圖像）及OpenAI（用於幫助訓練ChatGPT）。

雖然郭如意與汪滔後因理念分歧拆夥，但她保留近5%的股份，隨著Scale AI預計在2025年6月完成的重大股份轉讓交易，公司估值將從2024年的138億美元（約1070億港元）大幅提升至250億美元，郭如意手中股份的價值也隨之飆升至約12億美元（約93億港元）。

郭如意尚未對出售手上的股份做出回應，而她目前也創辦屬於自己的公司「Passes」，即一個面向創作者的訂閱平台，旨在幫助內容創作者和名人，藉由付費聊天和影片等方式與粉絲建立連結。

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