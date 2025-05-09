區議員葉吉江涉酒後駕車撞的士　認危駕判社服令　官強調最後機會

屯門區議會委任議員葉吉江，涉去年8月在上水逆線駕駛Tesla，迎面撞到一輛的士，警員到場時發現他神情呆滯和身有酒味。葉早前承認危險駕駛罪，署理主任裁判官香淑嫻今(9日）在粉嶺裁判法院判刑時指，葉的報告內容正面，葉過往亦熱心公益，有良好品格，認為值得給予機會，但強調是次是最後一次機會，若葉再犯，或會被判囚。裁判官最終判葉社會服務令200小時和停牌6個月，葉並需自費參加駕駛改進課程。



被告葉吉江，61歲，報稱退休人士，2024年獲委任成屯門區區議員。他原被控危險駕駛及在酒類的影響下駕駛汽車兩罪，指他於2024年8月1日，在新界上水古洞近金坑路，在道路上危險駕駛私家車，當時受酒類的影響，以致沒有能力妥當地控制該汽車。

屯門區議員葉吉江去年獲委任為區議員。(葉吉江facebook)

屯門區議員葉吉江求情時稱他在新冠疫情期間曾作很大貢獻。(葉吉江facebook)

屯門區議員葉吉江涉逆線行駛撞對頭的士，他原被控醉駕，經認罪協商後認危險駕駛罪。(葉吉士facebook)

案情指，被告葉吉江案發時駕駛美國電車品牌Tesla Model Y車型的電車。（視覺中國）

2017年曾有醉駕案底

被告早前承認危險駕駛罪，醉駕罪獲撤銷，庭上透露他在2017年有1項醉酒駕駛定罪紀錄，及1項不小心駕駛的交通紀錄。

辯方今求情指，社會服務令報告顯示被告樂善好施，熱心公益。此外，被告有悔意，已作出深層次反省。

官強調若再犯會面對監禁

裁判官判刑時指，控罪性質嚴重，被告非第一次犯案，但他最近一次犯案已是8年前。裁判官又稱，被告駕駛的車輛案發時車速緩慢，案中造成的損毀輕微。此外，報告內容正面，被告過往亦熱心公益，有良好品格，裁判官認為值得給予被告一次機會，但強調是次是最後一次機會，若被告再犯，或會面對監禁。

裁判官最終判被告社會服務令200小時和停牌6個月，葉亦需自費參加駕駛改進課程，而被告在判刑稱：「多謝法官」。

被告駕車時迎面撞向的士

案情指，被告案發時駕駛Tesla Model Y在古洞路「騎線」，緩慢和不穩定地向T字路口行駛，被告其後扭右，迎面撞上一輛的士，兩車車身中度損毀。

被告呼氣酒精濃度超標準一倍

的士司機見到被告目光呆滯，不能對答。警方到場聞到被告身有酒味和表現呆滯。酒精呼氣測試顯示，被告在100毫升呼氣中有47微克酒精，比法例所限的每100毫升有22微克以下標準高出一倍，警方以酒後駕駛罪拘捕被告，他在警誡下保持緘默。57歲的士司機頸部扭傷，即日出院，被告則報稱頸和胸口受傷。

案件編號：FLCC 2548/2024