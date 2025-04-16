委任區議員葉吉江逆線行車撞的士　被捕時呆滯有酒氣　認危駕候判

去年獲委任成區議員葉吉江，涉去年8月在上水逆線駕駛Tesla，迎面撞到一輛的士，被控危駕及醉駕兩罪。案件今（16日）在粉嶺裁判法院再訊，控辯雙方達成認罪協商，葉承認危險駕駛罪，醉駕罪獲撤銷。案情指，葉逆線行駛時正面撞到一輛的士，警員到場見葉神情呆滯和身有酒味。辯方求情指，葉熱心服務社區，冀法庭考慮到葉樂於助人，判處非監禁刑罰。署理主任裁判官香淑嫻為葉索取社會服務令報告，押後至5月7日判刑，強調仍會考慮所有判刑選項。



被告葉吉江，61歲，報稱退休人士，2024年獲委任成屯門區區議員。他被控危險駕駛及在酒類的影響下駕駛汽車兩罪，指葉於2024年8月1日，在新界上水古洞近金坑路，在道路上危險駕駛私家車，當時受酒類的影響，以致沒有能力妥當地控制該汽車。

屯門區議員葉吉江涉逆線行駛撞對頭的士，他原被控醉駕，經認罪協商後認危險駕駛罪。(葉吉江Facebook)

屯門區議員葉吉江去年獲委任為區議員。(葉吉江facebook)

屯門區議員葉吉江求情時稱他在新冠疫情期間曾作很大貢獻。(葉吉江facebook)

案情指，被告葉吉江案發時駕駛美國電車品牌Tesla Model Y車型的電車。（視覺中國）

2017年曾有醉駕記錄

庭上透露，被告在2017年有1項醉酒駕駛定罪紀錄，及1項不小心駕駛的交通紀錄。資深大律師蔡維邦求情指，被告即時認罪，可幸的是被撞的士損毀不是很嚴重。被告積極參與社會服務，為慈善出心出力，服務的團體包括惠州社團聯合總會和香港義工聯盟。

求情稱在新冠疫情作很大貢獻

此外，被告自2024年起擔任屯門區區議員，在新冠疫情時作出很大貢獻，他亦在會計金融界工作。蔡希望法庭網開一面，考慮被告樂於助人，為他索取社會服務令報告，判處非監禁刑罰，被告現時不再駕駛，聘請了司機。

署理主任裁判官香淑嫻同意為葉索取社會服務令報告，押後至5月7日判刑，強調仍會考慮所有判刑選項。

經古洞路時騎線

案情指，古洞路及金坑路是雙程雙線行車道，形成一個T字路口。事發時，被告駕駛Tesla Model Y在古洞路「騎線」，緩慢和不穩定地向T字路口行駛，被告其後扭右，迎面撞上一輛的士，兩車車身中度損毀。

警員到場聞到被告身有酒味

的士司機見到被告目光呆滯，不能對答。警方到場聞到被告身有酒味和表現呆滯。酒精呼氣測試顯示，被告在100毫升呼氣中有47微克酒精，警方以酒後駕駛罪拘捕被告，他在警誡下保持緘默。57歲的士司機頸部扭傷，即日出院，被告則報稱頸和胸口受傷。

案件編號：FLCC 2548/2024