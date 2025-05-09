新冠陽性率及污水病毒含量均創一年新高　一周嚴重及死亡個案倍增

【新冠病毒／新冠肺炎／衞生防護中心／新冠疫苗】新冠感染趨活躍，衞生防護中心最新數據顯示，在上月27日至本月3日的一周，新冠的呼吸道樣本檢測陽性比率及污水病毒含量已超越過去52周最高水平。



同期，化驗所收集的呼吸道樣本中，超過970個對新冠病毒呈陽性反應，較前一星期上升近16%，而衞生防護中心錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，較前一星期增加近一倍。



衞生防護中心最新數據顯示，在上月27日至本月3日的一周，錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，較前一星期增加近一倍。（資料圖片／盧翊銘攝）

新一期《新冠及流感速遞》數據顯示，上月27日至本月3日的一周，衞生防護中心化驗所新增帶有新冠樣本數量為972個，較前一周增加134個，而本周首4日（4日至7日），每日新增新冠樣本介乎131個至199個。公共衞生化驗服務處上周收集8,467個樣本中，約有11.42%帶有新冠病毒，較前一周約10%微增。

錄得9宗學校及院舍爆發個案 52人受影響

衞生防護中心同期錄得9宗學校及院舍爆發個案，52人受影響，較前一周的11宗、影響66人少。不過，同期錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，較前一星期增加近一倍。

衞生防護中心最新數據顯示，在上月27日至本月3日的一周，錄得31宗新冠病毒嚴重和初步評估與新冠病毒有關的死亡個案，較前一星期增加近一倍。（資料圖片／廖雁雄攝）

每公升污水病毒量超過去52周最高水平 XDV病毒株流行率有上升趨勢

污水監測方面，污水監測中人均嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒含量(七天幾何平均值)約為每公升690,000 拷貝，對比前一周該值約為每公升 500,000拷貝，超過過去52周最高水平，而被驗出帶有新冠病毒的樣本中，變異病毒株XDV佔91.3%，KP.3佔8.2%，監測數據顯示，XDV病毒株在本地流行率有上升趨勢，而XDV屬於與JN.1相關的變異病毒株。