麗晶花園嬉水池獲豁免兩救生員　料年慳60萬　食環署3年批出21宗

早前私人泳池爆出聘用假救生員風波，物管界稱救生員經常短缺加上薪酬開支高，令收費較便宜的冒牌人士有機可乘。九龍灣麗晶花園嬉水池早前獲食環署豁免，毋須聘請兩名救生員，估計每年節省約60萬薪酬開支。惟需要在嬉水池旁安裝「緊急求助按鈕」，萬一有意外，旁邊的主池救生員會出動。

食環署表示，過去3年21個私人泳池獲批減少當值救生員數目。



九龍灣麗晶花園設有兩個室外泳池，一個為主池，另一個是水深不足半米、專門給小童的嬉水池。麗晶花園業主立案法團主席黃秀瓊表示，屋苑一直聘用兩名救生員當值，看管兩個泳池。法團去年收到食環署通知，要求他們為嬉水池安排多兩名救生員，即總共要聘請4人當值。

根據食環署《泳池規例》，每個持牌泳池必須有不少於兩名救生員當值。黃秀瓊指，若安排多兩名救生員，法團財政負擔大增。麗晶花園在2023年5至10月泳季聘用3名救生員需93萬元，即平均每人開支約30萬元。

食環署在收到法團申請後，要求法團在泳池旁邊加裝緊急求助按鈕。（麗晶花園提供）

食環署要求安裝緊急掣後獲豁免

法團去信署方申請豁免兩名救生員，提交嬉水池圖則及相片，認為水深較淺而且鄰近主池，安全風險不大。食環署隨後通知法團在嬉水池旁邊安裝「緊急求助按鈕」，又派員到場視察兩次。申請了一年，麗晶花園到今年6月成功獲批，豁免兩名救生員。

如有人按下「緊急求助按鈕」，主池的兩名救生員會收到警號， 再前來救援。黃秀瓊認為嬉水池較淺，發生意外風險低，現時安排已足夠。

食環署：過去3年21個私人泳池獲批減少救生員

食環署回覆指，會因應泳池的實際情況，如該泳池內的泳池數目、水面面積、泳池設計等。經實地考察後，考慮容許泳池安排不少於一名救生員當值。過去3年，有39個泳池提出申請，21個獲批。

至於具體的審批準則，署方表示並沒有規定要附上哪些既定文件，申請者可根據個別泳池狀況提交資料。