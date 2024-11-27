無牌救生員｜曾稱涉私隱不公開名單　拯總將設救生員網上查冊系統

私人泳池僱用無牌救生員風波，拯溺總會早前以涉及私隱為由，拒絕在網上披露持牌救生員名單，繼續收取每人300元的核查費用。拯總秘書長陳志球透露，近日開始要求救生員簽署同意公開資料的條款，否則不獲發牌或續牌。預計最快明年泳季前推出救生員網上查冊系統，需要3年才能把所有救生員納入。陳志球說是否免費、供所有人查閱等細節仍需敲訂，但認為人手及資源不足，希望政府資助建立資料庫。



救生員憑救生章證明身份及資格，惟近日業界發現有人持偽造證件。(受訪者提供)

拯溺總會負責培訓及考核救生員，再簽發救生章。現時每核實一名救生員資格，拯總收取300元費用。有救生員工會、物業管理公司及業主組織批評收費過高，而且拯總往往超過一個月才有核查結果。

私人泳池早前爆出僱用無牌救生員風波，拯溺總會11月4日發新聞稿，表示主要工作並非查核救生員資格。由於涉及披露個人私隱資料問題，總會未能在網上公開持牌救生員名單。

拯溺總會秘書長陳志球表示將設立網上救生員資料庫。（第一太平戴維斯圖片）

拯總徵求救生員同意後設查冊資料庫 料需3年完成

事隔3個星期，拯總讓步，秘書長陳志球表示，近日已經開始要求投考或續期的救生員，簽署同意公開資料的條款，否則不獲發證。拯總之後會建立網上查冊系統，把救生員的名單上載。由於救生員每3年續期，拯總預計需要3年，才能將所有持牌救生員納入系統。

陳志球表示已成立工作小組，希望在明年泳季前推出系統，未決定是否免費公開給大眾查閱，「就算要收錢，轉咗做數字化之後，因為減省咗人手，應該唔洗收𠵱家個價」。

不過，他認為以拯總的人手及資源難以建立系統，希望政府資助。翻查康文署資料，署方在2023至24年度向拯總發放約1,300萬元萬資助，今個年度則有1,500萬元。

以往查核救生員資格，需要以書面申請。拯總最快明年泳季前推出救生員名單網上資料庫。(受訪者提供)

要求私人泳池當眼位置張貼救生員名單

拯溺總會早前與物業管理業監管局商討後決定，所有私人泳池會在當眼位置豎立告示牌，列出所有當值救生員姓名及救生章編號等資料。陳志形容此舉是「雙重保障」，增加泳客信心。

救生員持有救生章 (右上角)，個人救生紀錄手冊(左上角)，以及布章(右邊中間)。(受訪者提供)

12月辦研討會教何辨識假證

網上查冊系統未出台之前，陳志球表示12月初將舉辦研討會，教物業管理公司及泳池外判商如何核實救生員身份，預計超過3,000人參與。拯總認為僱主聘用救生員時，應檢查他們的個人救生紀錄手冊，裏面記載了考獲的拯溺、急救證書、救生紀錄等，作為「雙重認證」。

他重申拯總是負責考試和訓練的機構，沒有執法權，「如果你有懷疑應該交畀警方，例如假學歷咁，你懷疑個學生拎住嘅哈佛大學證書係假，你應該去報警，而唔係問哈佛大學」。他又認為以往聘請救生員的公司，每次核查多達30名救生員的身份，是「Abuse」（濫用）拯總的查核機制，增加人手負擔。

陳志球認爲，泳池承辦商應自行核實救生員身份，如檢查其個人救生記錄手冊。（受訪者提供）

拯溺員工會望加快：等待救生員續牌做法被動

港九拯溺員工會副主席胡啟榮則認爲，拯總現時等待救生員續牌的做法較被動，「如果有心做，一定有方法再快啲」。他建議拯總主動以電話通知所有持牌救生員，或向他們發放不反對通知書，如對方不反對就立即將其資料納入網上查冊系統。他表示，由於現時仍有很多室内泳池開放，有必要盡快推出系統，「用假救生員係非常危險，絕對唔可以拖」。

胡啟榮認爲，拯總現時做法較爲被動，希望加快。（港九拯溺員工會提供）

何敬康：政府有責任協助數碼化

一直跟進事件的立法會議員何敬康，歡迎拯總的決定，「好事嚟，凡事都有第一步」。他說拯總多年來只有紙本的救生員資料冊，仍未完全數碼化，有必要加快建立電子及網上資料庫，長遠能減省核查所需的人手及時間，亦能杜絕無牌救生員。

他認為政府近年大力推行數字化、數碼化，政府考慮到保障市民生命安全，應調動資源協助拯總建立資料庫。何敬康和拯總下月將約見負責規管私人泳池的食環署，商討對策。

食環署回覆表示，高度關注近日有關救生員資格的報道，會與拯溺總會等相關部門聯繫，研究制定措施，加快和加強核實救生員的資格。