五一｜旅遊事務專員擬限制西貢東壩車流　仿內地景區安排特別車輛

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／西貢／東壩／破邊洲／麥理浩徑／地質公園】西貢東壩近年大受內地旅客歡迎，也衍生一系列的交通、生態等問題。旅遊事務專員張馮泳萍今日（10日）在電視節目指，將考慮在西貢東壩限制車流，例如仿傚內地景區只安排特別車輛接載旅客。但她不認為收費是可行方案︰「嗰度始終係一個郊野公園，如果收入場費亦要落個閘，我哋覺得唔係一個可行方法。」



西貢破邊洲近年大受內地旅客歡迎。（資料圖片／顏銘輝攝）

破邊洲觀景台人頭湧湧。（資料圖片／顏銘輝攝）

西貢東壩近年受到內地旅客歡迎，惟每逢節假日通往東壩的道路嚴重塞車，也衍生的士濫收車資的問題，有環保團體亦反映接待過多旅客會對生態造成破壞。

旅遊事務專員總結︰五一黃金周期間西貢東壩交通大致暢順

旅遊事務專員張馮泳萍今日（10日）在電視節目表示，多個政府部門已做足準備功夫應對五一黃金周，例如運輸署協調加強小巴服務，警方針對的士濫收車資執法，水務署也在一至兩周內完成道路改善工程，增加車輛避彎的空間，最終五一期間交通大致暢順。

旅遊事務專員張馮泳萍（左）。（政府新聞處圖片）

反對收取西貢東壩入場費︰如果收費要落個閘

張馮泳萍表示，旅客也不希望到達景點後人擠人，因此當局將考慮限制車流，例如仿傚內地景區只安排特別車輛接載旅客，班次數量等同於車輛限額，並向旅客推介更多生態旅遊的景點，避免他們只集中在東壩。她表示將諮詢各界意見，與運輸署和漁護署再作商討。

對於坊間提議向旅客收取入場費用，她則不予認同︰「嗰度始終係一個郊野公園，如果收入場費亦要落個閘，我哋覺得唔係一個可行方法。」

北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（資料圖片／陳永武攝）

快餐店過夜旅客只屬於小部份 香港要歡迎不同類型的旅客

另外五一黃金周期間，有內地旅客寧願在快餐店過夜，也不願到酒店留宿。張馮泳萍認為該批旅客只屬於小部份，強調香港作為一個旅遊城市，要歡迎不同類型的旅客。

張馮泳萍透露，旅發局會繼續留意最新興起的打卡熱點，並善用人工智能，最快在明年推出旅遊實時地圖，提供輪候時間等資訊，以達至分流人潮。