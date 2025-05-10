兩港人沖繩郵輪遊冇影　累全船人白等一小時　同船港人：又被標籤

兩名港人乘坐「鼓浪嶼號」郵輪到日本旅遊，到周四（8日）在沖繩那霸回程返港時不見蹤影，最後郵輪等候了約一小時仍未見兩人出現。為免影響行程，船長決定啟航。船公司其後聯絡到兩人，他們非因發生意外而未能按時登船，最終需自行購買機票回港。有在同一船上的港人表示，為他們感到難為情，且感覺有點不是味兒，「（香港人）又俾人標籤咗」。



兩名港人乘坐「鼓浪嶼號」郵輪遊日本沖繩那霸時，到了船啟航時間仍不見蹤影，最後未有登船，需自行購買機票回港。（旅遊達人蔡朗清提供）

旅遊達人蔡朗清剛巧在這次郵輪之旅，他指今次行程時長為六日五夜，事發前一日，「鼓浪嶼號」停泊在沖繩那霸，乘客可登陸並選擇在岸上過一晚，但必須在翌日早上11時返回船上，因為郵輪11時30分便會啟航返回香港。

廣播聲響起要求一男一女到服務中心 仍不見兩人身影

他當晚沒有在船上留宿，到事發當日早上11時準時回到船上，但不久後聽見廣播聲響起，要求一男一女到服務中心，但多次廣播後，仍不見兩人身影。他從旁人口中得知是有人超過了登船時間而未有上船，其後再得悉該一男一女是香港人，以自由行方式上船。

兩名港人乘坐「鼓浪嶼號」郵輪遊日本沖繩那霸時，到了船啟航時間仍不見蹤影，最後未有登船，需自行購買機票回港。（旅遊達人蔡朗清提供）

「鼓浪嶼號」在碼頭等了約一小時便開船返港

後來「鼓浪嶼號」在碼頭等了約一小時，仍沒有看見那對港人的蹤影，便開船返港，幸好最後按原來行程，順利在今日（10日）中午時抵港。他又表示，船上派發的刊物已有寫明回程的登船及啟航時間，因此應該所有人都知道何時須上船。

船上除香港人亦有內地旅客等其他乘客 同船港人感難為情

蔡朗清表示，當時行程已到尾聲，因此兩人遲到帶來的影響不大，只是大家同為香港人，感覺有點不是味兒及難為情，「慘，又俾人標籤咗」。因為知道兩人遲到後，船上的人都有在討論事件，而船上除了香港人，亦有內地旅客等其他乘客。他又說，這是他第一次目擊有旅客遲了登上郵輪。

蔡朗清指船上派發的單張已有寫明回程時的登船及開船時間。（旅遊達人蔡朗清提供）

星旅遠洋郵輪相信兩人因香港與日本時差問題未準時現身

負責營運「鼓浪嶼號」的星旅遠洋郵輪證實有此一事，他們表示最終透過事主購買船票的旅行社聯絡上兩人，得悉他們是因個人行程安排問題趕不上郵輪，相信是因為香港與日本有時差，而兩人未有留意才導致事件發生。

船公司將兩人護照交由當地船務代理保管

星旅遠洋郵輪在船長決定啟航時，船公司便將兩人的護照交由當地船務代理保管，兩人的行李則隨船回港，今天可在碼頭取回。

星旅遠洋郵輪提醒一般不會等候遲到乘客：一夠鐘就走

他們又指業界一向都不會等候遲到的乘客，除非已知乘客在10至15分鐘內便會到達，否則「一夠鐘就走」，今次亦已等候了相當合理的時間。他們亦指出，已提醒過乘客登船時間，包括香港時間及當地時間，希望日後不會再遇上同類情況。船公司亦提醒乘坐郵輪渡假的旅客，切記留意時間，如有時差的地方更需留意。