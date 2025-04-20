復活節｜黃家和：184萬港人外遊幾嚇人　料餐飲生意跌3成

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期出現「港人大遷徙」場面，上周四起一連3日累計184萬人次香港居民出境，較去年復活節同期多約一成。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，184萬人外遊數字「幾嚇人」，預料餐飲業生意較平日跌3成。



黃家和認為留港的市民並非不願意消費，而是缺乏多元化活動匯聚市民參與。他舉例前幾晚到訪西九文化區，「夜晚靜蠅蠅完全冇人，食肆喺度完全冇生意，死梗啦。」他建議政府及西九考慮舉辦夜間市集，提供宵夜、文娛活動等「搞活」氣氛。



4月20日復活節假期第三日，沙田新城市廣場內部份食肆，在下午5時許，有的入座率不錯。（董素琛攝)

4月20日復活節假期第三日，沙田新城市廣場內部份食肆，在下午5時許，有的入座率不錯。（董素琛攝)

4月20日復活節假期第三日，沙田新城市廣場內部份食肆，在下午5時許，有的入座率不錯。（董素琛攝)

黃家和：餐飲業生意跌幅比去年35%為少 內地旅客比去年多3萬

由上星期四（17日）起一連3日，共184萬人次港人外遊，黃家和指數目較他預期嚴峻，「幾嚇人」，估計餐飲業生意較平日跌30%。不過，今年生意仍較去年復活節同期好，去年餐飲業錄得35%跌幅，黃家和指是因為留港人士較少外出消費。

另一原因是，今年訪港內地旅客略多。去年復活節前夕及首兩日「紅日假」 （2024年3月28至30日）有24.3萬內地旅客訪港，今年同期則（4月17至19日）有27.3萬人。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/廖雁雄攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至21日，每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在4月18日至21日復活節四日假期期間，每日早上11時至晚上8時在西九文化區藝術公園大草坪舉行，不少人在在4月19日入場。（黃浩謙攝）

西九戶外咖啡節大排長龍 晚上有餐廳「拍烏蠅」

黃家和表示，有食肆推出優惠、與商場合作刺激人流，例如啟德一帶設有市集，復活節假期人流及生意不錯。西九文化區亦有戶外咖啡節，吸引市民大排長龍。他說：「證明市民並非唔願意出嚟，有活動就得。」

大型戶外咖啡節「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在4月18日至21日復活節四日假期期間，每日早上11時至晚上8時在西九文化區藝術公園大草坪舉行，即時不時有毛毛雨，部份檔仍出現排長龍。（黃浩謙攝）

大型戶外咖啡節「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在4月18日至21日復活節四日假期期間，每日早上11時至晚上8時在西九文化區藝術公園大草坪舉行，不少人在在4月19日入場，坐下來品嚐。（黃浩謙攝）

黃家和認為政府及旅發局在推出活動方面欠缺力度，活動內容及形式亦未夠多元化，令復活節很多地方較清靜。他舉例早幾晚到訪西九文化區，有餐廳「拍烏蠅」。他建議西九晚上舉辦市集，提供宵夜、文娛活動等，搞活氣氛及吸引人流。

嘩，靜蠅蠅完全冇人，西九或旅發局應該諗下咁大地方，食肆喺度完全冇生意，死梗啦。有間新開嘅中菜，成萬幾兩萬呎冇生意，點頂啊？ 香港餐飲聯業協會會長黃家和

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