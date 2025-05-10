母親節｜調查指 7成受訪者留港消費　因長輩在港而非節日優惠吸引

新青年論壇聯同多個地區人士最近就港人對北上與留港慶祝母親節進行調查，成功訪問517人，結果顯示，有近5成受訪者表示有意慶祝母親節。此外，有1 成2 受訪者表示有計劃北上慶祝，選擇留港過節有7成。



調查顯示，逾3成3 受訪者選擇留港消費是因長輩主要在香港，因節日優惠吸引而留港消費者僅3.8% 。新青年論壇建議社會各界推出不同節慶優惠，促進母親節消費。



新青年論壇公佈港人慶祝母親節的問卷調查結果。（新青年論壇提供）

近半數受訪者計劃慶祝母親節 最多人選擇消費一千元以上

新青年論壇聯同香港菁英會副主席黃麗芳、觀塘區委任區議員梁思韻、沙田區委任區議員陳善明於4月28日至5月8日，以電話成功訪問了517名18歲或以上市民，了解他們慶祝母親節的計劃，結果顯示48.9%受訪者有計劃慶祝母親節，有33.7%表示沒有計劃。

就慶祝母親節的安排，結果顯示選擇外出用膳及在家用膳的分別有61.5%及22.3%。整體預算方面，最多受訪市民計劃消費一千元或以上，佔37.7%，其次有35.5%預算為500至1000元，而打算花費500元或以下的則有18.1%。

新青年論壇公布有關慶祝母親節問卷調查結果。（新青年論壇提供）

選擇留港消費的受訪者 大多數因為長輩在港或習慣在港慶祝

就消費地點方面，有有12.8%表示有計劃北上慶祝，另外有70.2%選擇留港過節。受訪者選擇北上慶祝的主要原因是消費娛樂較平，性價比高，佔36.3%，其次則關注慶祝開支消費娛樂選擇較多，佔26.9%，另外有22.9%選擇消費娛樂有更多創新體驗。

至於選擇留港消費的原因，33.5%受訪者指因為長輩主要在香港，其次則因為習慣在本地慶祝，佔30.2%。僅有3.8%選擇留港消費的原因是香港節日優惠較吸引。

新青年論壇認為，調查結果顯示大部分市民基於孝心，考慮到長者主要在香港而選擇留港過節。新青年論壇建議社會各界推出不同節慶優惠，促進母親節消費。