母親節｜香港中資機構攜地區團體街頭送祝福 助傳承中華孝道文化

5月10日，第二屆「孝之以禮 致愛母親——2025母親節孝道文化推廣活動」在全港十八區同步舉辦。活動結合母親節時點及孝道傳統文化，宣傳「致愛母親、致愛家庭」理念，讓廣大基層市民感受來自中資企業的熱情和關愛。



第二屆「孝之以禮 致愛母親——2025母親節孝道文化推廣活動」在全港十八區同步舉辦。（主辦方提供）

致送精美茶包同時，還設計了文化感謝卡，卡面不僅留出讓市民向親長致以感謝和感恩的表白空間，鼓勵市民以實際行動回饋母愛，讓母親感受到溫暖與幸福，還印制了習近平關於孝老愛親、家庭和諧的經典講話，幫助香港市民瞭解中華傳統的孝道及感恩文化，傳承中華文化傳統美德，利用孝文化促進和諧融洽的親子關係、夫妻關係以及婆媳關係等家庭關係，把「孝老愛親」意識發展到對他人、對社會的「大愛大孝」中去，使家庭和諧上升到社會和諧。

活動吸引街頭巷尾大量市民駐足並排隊領取。有市民興奮地表示，本次母親節小禮物設計精美有新意，健康實用而溫馨，既讓自己瞭解中華孝道知識，又能借賀卡向為家庭默默付出的媽媽傳達愛與感謝，義工們收穫了很多市民街坊的點讚。

第二屆「孝之以禮 致愛母親——2025母親節孝道文化推廣活動」在全港十八區同步舉辦。（主辦方）

此次活動由光大集團駐港企業、香港中企協婦委會、中銀香港、人保香港、國開行香港分行、中航香港、中國專利、中國法律服務、天成太平洋、中國電信、中國鐵塔共11家中資企業機構聯合主辦，並得到行政會議召集人葉劉淑儀、黎棟國立法會議員、陳家珮立法會議員、陳恆鑌立法會議員、周浩鼎立法會議員，中西區羅錦輝和呂鴻賓區議員、東區劉慶楊區議員、觀塘詹寶瑜區議員、勞聯深水埗陳麗紅區議員、屯門賴嘉汶區議員、大埔陳建君區議員、上水侯漢碩區議員、沙田林宇星區議員、西貢陳志豪區議員、葵青黃俊揚區議員、天水圍譚德開區議員，香港單親協會、荃灣葵青區婦女會、工聯會黃大仙地區服務處和九龍城地區服務處、新社聯東湧辦事處等議員辦事處和團體的聯合支持。活動街站在全港十八區同步開展，為全港16000個市民家庭送上代表中企祝福的暖心茶葉包、孝道文化宣傳卡等。‘