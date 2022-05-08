今天是母親節，大家與家人有準備甚麽禮物或節目和媽媽慶祝嗎？趁防疫措施放寬，相信有很多人都會選擇與媽媽出外吃一餐好的、送花。但其實媽媽們最喜歡收到的禮物是甚麽呢？日本有問卷調查訪問了300名媽媽，了解他們收過最開心的禮物，或者最想收到的禮物是甚麽。結果花只排第3位？！



（ドラえもんチャンネル）

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每年母親節不少人會迷惘不知道除了送花應該如何與媽媽慶祝，日本網站オフィスギフト最近進行調查訪問數百位20多歲至60多歲的媽媽們，問她們最喜歡收到的母親節禮物是甚麽。最終發現，最多人送的花竟然只是第三位…...

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母親節禮物排行榜TOP 10

【10】旅行邀請

【9】吃飯邀請

【8】首飾

【7】化妝品/香水

【6】XX券（按摩券）

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【5】其他

有媽媽表示除了買的禮物以外，子女親手做的曲奇，或者因爲她説過疲倦而帶她去做高級精油按摩，甚至只是一個簡單的擁抱也可以令她覺得自己收到珍視。

【4】高級食品

在母親節送高級蛋糕或食物，能讓媽媽知道你有記著她的喜好、平常的對話也有留意聽，格外暖心。

（ドラえもんチャンネル）

【3】花

即使喜歡花，平常很少會自己買。花這個選擇雖然簡單但也是最直接讓媽媽們感到有誠意的選擇。

【2】親手畫的畫

想到子女努力爲她畫畫就很高興，特別對有年幼子女的媽媽來説，畫作可能是他們從孩子們得到的「第一份禮物」!

【1】信/感激字句

媽媽們平常很少會聽到子女直接表達感激的説話，所以在母親節收到手寫的信就會格外感動。

（テレビ朝日）

不知大家又準備了甚麽慰勞媽媽呢？不過媽媽們最重視的其實還是心意，相信不論大家送伸麽她都會很開心的！

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