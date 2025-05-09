海皇粥店結業｜兩創辦人發聲明稱非無良曾賣物業填氹　已聯絡勞處

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】海皇粥店母公司海皇國際有限公司董事局周三（7日）突然公布終止全部業務，約100名員工受影響，截止今日估算員工申索金額超過800萬元，但無奈未能聯絡僱主。



至今晚（9日），海皇粥店Facebook專頁上載海皇兩名創辦人蕭楚基及蔡汪浩為下款的聲明，稱今日已開始清盤程序，委任了清盤人負責後續安排，而兩人今日已主動聯絡勞工處提供所需文件及一切細節，而勞工處亦會加快地按程序處理後續事宜。



聲明又澄清關於「無良企業」指控及員工薪酬爭議，指海皇經營33年期間兩人始終恪守企業及僱主責任，所有員工的工資及福利均是準時發放，無一缺少。聲明又提到他們兩名七旬老翁從未放棄找辦法集資，無論賣出私人房產、到處問朋友借款、在私人賬戶內提取三千多萬去填補公司賬目還是忍受高利息貸款，均是為了確保有足夠資金去支付員工薪酬及其他經營費用。



海皇粥店創辦人之一蕭楚基。（資料圖片/梁鵬威攝）

海皇粥店創辦人之一蔡汪浩。（中大校友會網頁截圖）

香港消費及飲食模式持續改變 粥品需求持續下滑

蕭楚基及蔡汪浩今日發出的聯合聲明指他們一直期望疫情後的經濟會越來越好，亦深信香港由治及興的過程能令生意有所增長，但無奈香港消費及飲食模式持續改變，粥品需求持續下滑，收入虧損問題一直無法改善。

疫情以來動用超過三千萬港元私人資金填補公司虧損

聲明指自疫情以來，他們已動用超過三千萬港元私人資金填補公司虧損，一直以來都用盡一切方法嘗試挽救公司及公司業務，但很可惜因為經營環境極其嚴峻，而無奈結束業務。

創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局周三（7日）突然公布終止全部業務。（資料圖片/歐陽德浩攝）

從未放棄找辦法集資 包括賣出私人房產及到處問朋友借款

聲明又澄清關於「無良企業」指控及員工薪酬爭議，指海皇經營33年期間兩人始終恪守企業及僱主責任，所有員工的工資及福利均是準時發放，無一缺少。聲明又提到他們兩名七旬老翁從未放棄找辦法集資，無論賣出私人房產、到處問朋友借款、在私人賬戶內提取三千多萬去填補公司賬目還是忍受高利息貸款，均是為了確保有足夠資金去支付員工薪酬及其他經營費用。

《香港01》今日報道發現，海皇財困非毫無先兆，早於2024年3月已被業主追7個月、逾百萬元租金，同年8月起至今年4月，更每月被不同業主入稟追租，總金額約937萬元。除租金問題外，海皇亦曾因服務費及合約糾紛，遭人入稟追討。創辦人之一的蔡汪浩2023年曾抵押九肚山皓朗山莊豪宅，二按後再向財務公司借取120萬元，並於2025年出售該物業，帳面獲利1100萬元。

其中9名海皇粥店員工5月8日到長沙灣政府合署向勞工處求助。(資料圖片/黃浩謙攝)

工會稱如僱主真的已聯絡勞工處有助員工申請破欠

一直協助海皇粥店員工的飲食業職工總會會務主任招冠聰表示，資方若真的已聯絡勞工處提供所需文件及一切細節，將有助讓員工直接申請破欠基金，否則員工需到勞資審裁處落案，整個法庭程序估計需時6至9個月：「（結業）第一日肯聯絡就好了，員工呢兩日唔使咁辛苦。」